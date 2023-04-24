台南清晨火警！透天民宅11人脫困 1家5口預防性送醫

台南市北區文賢路三六五巷內透天民宅外的休旅車起火，火勢猛烈。（圖：民眾提供）

2023/04/24 06:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區文賢路365巷內1處透天住宅今天（24日）清晨5點多驚傳失火，消防局119勤務中心獲報時得知1樓已有火舌竄出，屋內還有人受困，緊急派出轄區與附近多輛人、車前往救災，到場發現是1樓戶外騎樓1輛休旅車起火，緊急出水搶救，起火戶裡有5人被消防員帶出、3人自行避難；鄰戶也有3人逃出，被帶出的1家5人預防性送醫檢診。

台南市消防局119今天清晨5點9分接獲民眾報案指該民宅1樓外有汽車起火，附近民眾有嘗試用滅火器打火，但未能撲滅火勢，和緯消防分隊人車於5點15分抵達，即出水搶救；消防人員一面滅火、一面了解屋內受困人員狀況，掌握起火戶有5人已爬到頂樓待救。

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消防人員很快在5點20多分就撲滅火勢，並上樓把起火戶的3位大人、兩位小孩帶出，起火戶內另有3位大人自行避難；鄰居戶則有3人自行逃出，脫困的11位民眾沒有人員有明顯傷勢，但基於有小孩及安全考量，被消防員帶出的5人仍由救護車送醫做預防性檢診。

對於屋外休旅車為何會起火？屋主表示並不清楚。消防局會派火調科人員做起火原因鑑定。

消防人員進入火災現場灌救。（圖：民眾提供）

消防人員出水撲滅休旅車火勢、相繼救出屋內受困民眾。（圖：民眾提供）

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