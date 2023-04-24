為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南清晨火警！透天民宅11人脫困 1家5口預防性送醫

    台南市北區文賢路三六五巷內透天民宅外的休旅車起火，火勢猛烈。（圖：民眾提供）

    台南市北區文賢路三六五巷內透天民宅外的休旅車起火，火勢猛烈。（圖：民眾提供）

    2023/04/24 06:31

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區文賢路365巷內1處透天住宅今天（24日）清晨5點多驚傳失火，消防局119勤務中心獲報時得知1樓已有火舌竄出，屋內還有人受困，緊急派出轄區與附近多輛人、車前往救災，到場發現是1樓戶外騎樓1輛休旅車起火，緊急出水搶救，起火戶裡有5人被消防員帶出、3人自行避難；鄰戶也有3人逃出，被帶出的1家5人預防性送醫檢診。

    台南市消防局119今天清晨5點9分接獲民眾報案指該民宅1樓外有汽車起火，附近民眾有嘗試用滅火器打火，但未能撲滅火勢，和緯消防分隊人車於5點15分抵達，即出水搶救；消防人員一面滅火、一面了解屋內受困人員狀況，掌握起火戶有5人已爬到頂樓待救。

    消防人員很快在5點20多分就撲滅火勢，並上樓把起火戶的3位大人、兩位小孩帶出，起火戶內另有3位大人自行避難；鄰居戶則有3人自行逃出，脫困的11位民眾沒有人員有明顯傷勢，但基於有小孩及安全考量，被消防員帶出的5人仍由救護車送醫做預防性檢診。

    對於屋外休旅車為何會起火？屋主表示並不清楚。消防局會派火調科人員做起火原因鑑定。

    消防人員進入火災現場灌救。（圖：民眾提供）

    消防人員進入火災現場灌救。（圖：民眾提供）

    消防人員出水撲滅休旅車火勢、相繼救出屋內受困民眾。（圖：民眾提供）

    消防人員出水撲滅休旅車火勢、相繼救出屋內受困民眾。（圖：民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹縣竹東台68線1小貨車突起火 幸無人傷
    2023/04/23 20:47

    竹縣竹東台68線1小貨車突起火 幸無人傷
    烏來娃娃谷私人資源回收場縱火案 場主與人口角遭報復
    2023/04/23 10:34

    烏來娃娃谷私人資源回收場縱火案 場主與人口角遭報復

    京站女王節加碼送6000 再抽出國旅遊！
    八德布料倉庫火警濃煙直衝天際 幸半小時控制火勢
    2023/04/22 16:35

    八德布料倉庫火警濃煙直衝天際 幸半小時控制火勢
    金門傳統閩式聚落水頭村 凌晨火警
    2023/04/21 11:03

    金門傳統閩式聚落水頭村 凌晨火警
    淡水惡火奪4命 檢相驗無他殺之嫌發還遺體
    2023/04/20 18:31

    淡水惡火奪4命 檢相驗無他殺之嫌發還遺體
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播