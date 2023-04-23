用手機拍違停遭飆罵「垃圾」 網友：敬佩檢舉人拿命去換

圖中白色休旅車因違停引發口角。（擷自記者爆料網）

2023/04/23 20:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛休旅車日前違停路口紅線處，有民眾以手機錄影蒐證準備檢舉時，車內駕駛與乘客制止未果飆罵「垃圾」、「有被打過嗎？」等語，影片PO上網後引發網友盛讚檢舉者勇氣可嘉、拿命去換等熱議，轄區警方今天說，目前尚未接獲相關報案或檢舉紀錄，惟影片顯示，休旅車已違停可依規開罰。

經查，本月18日晚間9時許，該輛白色休旅車停放北區進化北路上一家快炒店前，因該處路口劃有紅線，有民眾以手機錄影時，遭該車駕駛及乘客發現制止，一度出手阻擋，並向該民眾口出「垃圾」、「有被打過嗎？」等語，持手機錄影民眾亦回覆對方行為已有觸犯刑法「公然侮辱」、「恐嚇」等罪之嫌。

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根據上傳網路的影片顯示，後來雙方發生言語爭執，駕駛怒嗆檢舉者「你沒有被人打過」，甚至逼近檢舉者雙方發生碰觸，檢舉者指控：「你用肚子撞我！」，駕駛回稱：「我肚子大啊！」僵持了3分多鐘之後，駕駛開車離去。影片引起網友熱議，盛讚檢舉者勇氣可嘉、拿命去換等。

轄區第二分局今天說，經查目前並未接獲相關報案或檢舉紀錄，惟依影片顯示，該休旅車係停於禁止臨時停車處所，依「道路交通管理處罰條例」第56條規定，違規停車處汽車駕駛人可處600元以上1200元以下罰鍰。

警方提醒民眾，若於道路上發現有違規停車情事，請直接撥打110報案電話，由員警前往處置，或檢據事證上網檢舉，將依違停態樣依法掣單舉發，以維護用路人權益。

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