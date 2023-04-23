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    棄車拋鞋要離開地球表面 警這招讓逃逸移工眼神死

    阮男丟掉發動中的電動自行車。（圖由警方提供）

    阮男丟掉發動中的電動自行車。（圖由警方提供）

    2023/04/23 16:49

    〔記者許國楨／台中報導〕阮姓越南籍逃逸移工20日騎電動自行車行經中市南區路段，因夜間未開大燈遭警方攔查，只見他一個MOVE拋下車子轉身狂奔，跑到拖鞋掉了也無暇顧及，最後翻越欄杆遁入一處休耕農田裡，為甩開兩面包抄的員警來回奔跑，最後仍因四處碰壁又體力不支，垂頭喪氣的乖乖束手就擒。

    台中市第三分局勤工派出所長裘景智、警員鍾易蓉，當晚巡經南區福田二街，發現1名男子騎乘電動二輪自行車卻未開啟大燈，擔心天色昏暗影響其行車安全上前攔查，未料對方見警方靠近示意停車，竟心虛拋下仍發動中的電動自行車拔腿狂奔，翻越鐵欄杆遁入樹義路與福田二街口一處休耕農田。

    只見他在農田裡來回奔跑意圖甩開追緝，裘員見農田後方是通往一處社區的高牆，男子攀爬未果又折返持續在農田內亂竄，索性與同仁在農田兩側包抄等候，最後男子狂奔約150公尺，因體力不支又四處碰壁無處可逃，只得氣喘噓噓的折返路面，蹲坐在地乖乖束手就擒。

    經查男子是22歲的越南籍阮姓逃逸移工，當下即使被識破仍遲遲不願表明身分，後經員警請來通譯曉以大義，他自知難逃法網才坦承，表示於109年申請來台工作，沒多久疫情爆發覺得工廠沒有加班，錢賺太少了，待了3個月就逃跑，帶著全身家當四處流浪打工謀生。

    而阮男被緝獲後只淡淡向警方表示：「四處躲藏的日子很難過，自己也很後悔，希望能快點回家。」警方訊後將其解送移民署收容，依入出國及移民法遣送回國。

    阮男拔腿狂奔。（圖由警方提供）

    阮男拔腿狂奔。（圖由警方提供）

    阮男最後仍因體力不支束手就擒。（圖由警方提供）

    阮男最後仍因體力不支束手就擒。（圖由警方提供）

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