詐騙集團利用火車站置物櫃取卡 1個多月詐走215萬元

曾嫌去七堵火車站置物櫃取卡。（記者王冠仁翻攝）

2023/04/23 12:56

〔記者王冠仁／台北報導〕19歲曾姓男子是詐騙集團的取卡幹部，他率兩名同夥專門負責在全台各地取卡；一名倪姓民眾因上網尋找借貸資訊，被詐騙集團盯上，還依詐騙集團所說將自己的8張金融卡放在台鐵七堵火車站置物櫃，事後遭曾取走並拿來當作人頭帳戶使用。鐵路警察局循線逮到曾與2名共犯，發現他們所屬的詐騙集團1個多月就騙了29人、詐得215萬元。

鐵警局今天發布新聞稿公布曾嫌的犯罪手法，同時也呼籲民眾，勿輕信來路不明之借貸管道，並切勿將存摺、金融卡等個人帳戶交付予他人，以免成為詐欺集團之共犯，有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

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警方調查，倪姓民眾因為做生意有借貸需求，他透過網路尋找相關資訊，某次發現借貸廣告後，依廣告上的資訊與對方聯繫，但他沒有發現對方是詐騙集團所假冒。詐騙集團假冒成融資公司，謊稱可以借錢給他，但是要他將自己名下的金融卡放在七堵火車站置物櫃，才能借錢給他。

倪不察，依對方所說照辦，但事後卻發現自己帳戶上有多筆不明款項進出，這才發現自己落入詐騙集團圈套，氣得隨即報警。

鐵警局獲報追查，發現該組詐騙集團以解除分期付款為由，亂槍打鳥向民眾行騙，同時也在網路上刊登假借貸的廣告，用來騙取人頭金融卡。警方最後掌握前來七堵火車站取卡的犯嫌是曾姓男子，循線到他雲林住處逮人，再逮捕他的兩名共犯，並查扣手機2支、犯案衣著、背包、包裹箱、取貨單3張等物。

據了解，曾等人落網後坦承四處「收包裹」，還說每收一個包裹可以獲得2千元酬勞。警方逮曾時，在他住處內查獲一個裝有紙蓮花的包裹，曾也不明就裡；警方研判，可能有民眾透過假借貸廣告發現對方是詐騙集團，於是故意寄紙蓮花想戲弄他們。

警方最後將曾與2名共犯都依詐欺罪嫌送辦，同時也正深入追查幕後的詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在曾嫌住處查扣他犯案衣著、手機以及民眾寄來戲弄他的紙蓮花。（記者王冠仁翻攝）

警方將曾嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

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