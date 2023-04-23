能高安東軍山難》平安下山的2名美籍女隊員：下山前才知出事

失溫身亡的陳姓領隊曾在第一天和第二天各錄一段影片，指他走在箭竹林及在箭竹林等主揪者。此為示意照，與本新聞無關。（圖由楊傳峰提供）

2023/04/23 06:22

首次上稿 04/21 22:45

更新時間 04/23 06:22

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能高安東軍登山隊遇今年最強春雨鋒面！ 領隊失溫身亡、美籍女子失聯

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〔記者陳鳳麗／南投報導〕遇最強春雨鋒面的6人能高安東軍登山隊，領隊失溫身亡、華裔美籍葉姓女山友失聯，而同行的美籍女性友人艾倫和其姪女21日下午已順利下山，兩人透露，因腳程很快一直走在最前面，她們到第3天撤到天池山莊才知道領隊和同行友人有狀況，在天池山莊等候兩晚，上午才由協作帶領下山。

葉姓美籍華裔女教授是此行的主揪者，與她一起來台登山的是同為55歲的美籍教授艾倫，及艾倫的25歲姪女，兩人21日上午由兩名協作陪同，從天池山莊下山，下午到仁愛警分局，由警方協助承辦的花蓮縣新城警分局代製作證人筆錄。

據了解，艾倫和其姪女透露兩人的腳程很快，因此從第1天（18日）就走在隊伍的前面，第2天下午天氣變得不好，當時她們決定隔天就撤退，而晚間至台灣池紮營，一直等不到葉姓同事和領隊，但也不知為何兩人沒有前來會合。

第3天協作帶著兩人下到天池山莊，協作才接到領隊的求救訊息，協作與天池山莊管理員等人上山找人，她們則留在天池山莊，直到協作返回山莊，才知領隊出事，葉姓同事也失聯。

這起山難事故引發山友熱烈討論，有多位山友在登山相關臉書社團PO文，其中有李姓協作也上去留言，指領隊有想撤退，美籍隊員則想繼續行程，領隊在第2天即下決心要強行撤退，但回不來了。

也有網友找到陳姓領隊的2段臉書影片，一段是18日上午第一天上山，穿越箭竹林的影片，另一段則是19日上午他在箭竹林避風等待腳程較慢的主揪者，他在影片中強調，晚上在大陸池紮營後隔天就要原路撤退，撤退不是因天氣的關係，事實上拍攝影片時沒有下雨只有風大，而他下山後會把這次行程剪輯成影片，把實戰經驗分享給大家。

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