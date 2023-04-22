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    偷盜以為神鬼不知 警局探視通緝犯友人才知自投羅網

    李嫌偷竊商家暫時堆置店外的物品。（記者劉慶侯翻攝）

    李嫌偷竊商家暫時堆置店外的物品。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/04/22 09:37

    〔記者劉慶侯／台北報導〕50歲李姓男子，經常在北市中正區各商圈內逡巡，一旦發現有店家將貨物堆置店外，便迅速順手牽羊偷盜。李嫌不知已被警方鎖定，日前還大搖大擺的到警局探視因通緝被查獲的友人，結果被警方盤查身份時將他逮捕，依法移送地檢署偵辦。

    警方表示，李嫌先是在3月中旬，在北市中正區一處物流商貨架處徘徊，見四下無人便上前將貨架上包裹拿走，快步離開，犯後還故意於四處繞行，製造斷點試圖躲避警方查緝。

    數日後李嫌又故技重施，在臨近一處電器行出沒，發現有貨車司機正在卸貨，並將物品堆置店外，他趁沒有人看守之際立刻拿了貨品後快步離去，同樣的也以步行在附近繞圈後再搭乘捷運離開。

    北市警中正一分局忠孝東路派出所根據報案，調閱街頭監視畫面，發現兩案犯嫌穿著及特徵神似，經比對後確認均為李嫌所為，旋即策畫逮捕行動，並通知協尋。

    自以為偷盜行為一直是神不知鬼不覺的李嫌，日前得知朋友因通緝犯身份被萬華分局逮獲，便大搖大擺前去派出所探望，結果在查驗身分時被警方查覺有異，並通報忠孝東路派出所員警前來，將李嫌帶回調查。

    警訊中，李嫌面對警方提出的監視畫面無法狡賴，只得承認涉案，訊後全案依竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

    李嫌順手牽羊店家放置戶外的貨品。（記者劉慶侯翻攝）

    李嫌順手牽羊店家放置戶外的貨品。（記者劉慶侯翻攝）

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