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    重要軍事機密只值3萬！ 我國7名現、退役軍官洩密中國遭起訴

    劉姓退役上校及6名現役軍官涉國安法被訴。（記者黃佳琳攝）

    劉姓退役上校及6名現役軍官涉國安法被訴。（記者黃佳琳攝）

    2023/04/21 16:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓空軍退役上校被中國情治單位吸收，除返台發展共諜組識，並找上現役海陸空三軍的學弟，替他蒐集軍事機密再賣給對岸，這些對我國國防安全極具份量的重要情報，竟被現役軍官以3至10萬不等金額賣掉，高雄高分檢今偵結後依國家機密保護法等罪起訴劉男共7人。

    這次被起訴的7人中，退役劉姓上校、現役孫姓中校、龔姓少校及另名劉姓少校4人在檢方偵查階段中被押，其中3人分別服務於空軍或海軍，高雄高分檢起訴後移審高雄高分院，法官裁定續押﹔另有鄧姓、林姓和劉姓等現役少校，其中1人在陸軍服役，他們3人因還在刺探階段，因此沒被收押，檢方複訊後裁定10萬至20萬元交保。

    據悉，劉姓上校在2013年自空軍退役後，前往中國經商，來往兩岸頻繁，並被對岸情治單位吸收，要他返台發展組織，他找上昔日的學弟或部屬替中國刺探軍機，同時開設空殼公司掩護非法支付報酬。

    知情人士透露，劉姓上校每次收取對岸20萬至70萬不等報酬，再以情資重要性，分別予以孫姓中校等人3萬元至10萬元不等報酬，初步估算劉收取金額高達數百萬元，洩露軍機情資包括國防戰力部署等情資。

    高雄高分檢今年1月指揮調查局幹員，搜索劉姓上校等人住處、公司，帶回劉等7人深入追查，並把扣押到的疑似軍事情報送交國防部解密；經國防部解密後，確認劉男等人確實將我國國防安全極具份量的重要情報賣給中國，檢方收到國防部回函後，認定罪證明確，依法將7人起訴。

    不過，由於事涉我國重要機密軍事情報，承辦此案的高雄高分檢相當低調，不願多透露案件細節，而未來高雄高分院承審此案時，也會依法院組織法86條規定，即「訴訟之辯論及裁判之宣示，應公開法庭行之。但有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開。」採不公開審理。

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