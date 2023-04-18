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    首頁　>　社會

    街友不守規睡不了地下道 竟怒砸台南社會局

    台南東豐地下道的街友都有列冊管理，一位陳姓街友疑似不滿在地下道睡覺要登記，拿鐵鍊去砸市府社會局。（記者王捷攝）

    台南東豐地下道的街友都有列冊管理，一位陳姓街友疑似不滿在地下道睡覺要登記，拿鐵鍊去砸市府社會局。（記者王捷攝）

    2023/04/18 22:50

    〔記者王捷／台南報導〕上個月台南市政府大門才剛被砸，今天有傳出有人進入市府破壞。社會局在地下道立定生活守則收容街友，他們必須遵守規範才能在地下道生活，但一名吸毒、性侵紀錄的陳姓街友，疑想進入地下道睡覺，但不願配合列冊登記，今天一早拿著鐵鍊砸社會局，由於他有精神障礙手冊，晚間被強制送醫，這也是台南市府今年第2次被砸。

    街友說，陳男看起來很年輕，身材也很健壯，但以前沒看過他，今天早上陳男從車站附近被趕到地下道來，想找地方睡覺，剛好遇到女社工訪視，社工認識住在地下道的每位街友，所以馬上就發現陳男沒有列冊，陳男被發現後很不開心，與社工有口角，有街友上前替社工講話，也被陳男針對。

    警方獲報地下道發生糾紛後前來處理，但陳男沒有違法事實，警方抄了陳男的身分資料並告誡他一番，才讓陳男離開。沒想到陳男竟拿著一條鐵鍊，一路走去市政府找社會局理論，詢問社會局為什麼不記名列冊就不能睡地下道？一怒之下，抓起鐵鍊甩門跟電梯，讓許多工作人員嚇一跳。

    警方趕到時，陳男還在破壞電梯，由於他的身材魁武，一開始警員還有點拉不住，最後噴了辣椒水才壓制陳男的行動，陳男在緩和後拿出身心障礙手冊，同時身上還有一包相關藥物，由於有自傷、傷人的嫌疑，警方將他送往相關醫療單位強制就醫。

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