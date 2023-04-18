馬祖沒鮑魚卻空運11噸到台灣！ 李問踢爆非法走私中國鮑魚

民進黨連江縣黨部主委李問爆料，指不法集團從去年11月至今天1月走私11噸的中國鮑魚到台灣。（資料照）

2023/04/18 17:10

〔記者盧賢秀／綜合報導〕馬祖沒有養鮑魚，卻有人從馬祖空運11噸鮑魚到台灣！民進黨連江縣黨部主委李問今天踢爆馬祖有非法集團走私中國鮑魚。海巡署則表示，已積極追查中，福建連江地方檢察署已分案查辦，追查鮑魚走私的事宜。

李問指出，經由立委洪申翰辦公室協助，調閱相關資料得知，去年11月起至今年1月初，某企業社陸續空運超過11噸的鮑魚至台灣。讓人高度質疑，有馬祖特定走私集團，運用特權從中國走私非法鮑魚，賺取暴利，還質疑是否有官商勾結？要求連江縣政府應善盡管理地方產業的責任。

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李問指控，連江縣政府在今年1月初曾向防檢單位表示，某企業社在2021年引進鮑魚苗1000公斤，向縣政府申請、同意暫養於四維村外海漁業養殖區，但2022年7月去調查時，卻無養殖紀錄，也未提供鮑魚養殖成果。

李問指出，非法走私的中國鮑魚，不僅破壞馬祖產品的聲譽，還會侵害本國鮑魚養殖業的權益，更有嚴重的健康疑慮。經濟部在每年鮑魚養殖旺季11月到3月，禁止進口中國大陸鮑魚，今年更是延長到5月才會解禁；幾年前，還曾經有致癌抗生素超標的中國「黑心鮑魚」，在台流竄的問題，因此要求檢調單位撤查，也質疑縣市未善盡管理地方產業責任。

海巡署表示，今年2、3月就已陸續展開調查，4月13日已移請地檢署指揮偵辦，目前已分案調查中。連江縣政府表示，目前暫無回應。

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