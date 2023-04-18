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    忘拉手剎車後座還有妻兒 「金手臂力王」擋車救人被讚爆

    男子疑下車時忘拉手剎車，車子一路下滑即將撞壁，一名機車行員工以「雙臂擋車」減低撞擊力道，最後乘客平安無事。 （擷取自臉書「竹北人有事嗎」貼文）

    男子疑下車時忘拉手剎車，車子一路下滑即將撞壁，一名機車行員工以「雙臂擋車」減低撞擊力道，最後乘客平安無事。 （擷取自臉書「竹北人有事嗎」貼文）

    2023/04/18 16:45

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣驚見「金手臂力王」！竹北市一名男子下車時忘拉手剎車，後座還有妻兒，但車子卻一路下滑即將撞壁，一名機車行員工聽見呼救聲，衝上前以「雙臂擋車」，盡全力讓減低撞擊力道，最後乘客平安無事，見義勇為的畫面曝光後獲博得網友大讚，「花臂哥真的太勇了」！

    警方表示，這起意外發生在4月4日下午2點，在竹北市自強南路與福興東路2段路口，有一輛小客車直行福興東路2段時，疑似與左轉自強南路的小客車發生擦撞，隨後駕駛下車察看時疑因未打停止擋，造成車輛持續往前滑行撞入店家，相關肇事責任尚在釐清中。

    臉書「竹北人有事嗎」貼文，竹北市福興路一處機車行前，因男性駕駛下車時忘了拉手剎車，汽車一路滑行，駕駛在車後追趕並大聲呼救，因為他的妻子跟嬰兒還在車上後座！ 此時，機車行一名彷彿金手臂力王附體的店員衝出，以雙手擋住汽車，使汽車減緩速度，讓衝撞力道大大縮減，見義勇為的男子跟男駕駛的妻兒最後都平安無事，男駕駛也感謝店員的見義勇為！

    影片顯示，該名機車行員工見汽車一路向前滑行，衝出店外用雙手擋車，只見他以弓箭步不斷被推向後方，最後車子先碰撞牆柱，員工也遭撞向牆壁，駕駛趕緊上車拉上手剎車。

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