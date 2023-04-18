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    菲勞臉書指認肇逃被告出包 法官判無罪

    菲勞臉書指認肇逃被告出包，新竹地院法官判被告無罪！（記者蔡彰盛攝）

    菲勞臉書指認肇逃被告出包，新竹地院法官判被告無罪！（記者蔡彰盛攝）

    2023/04/18 16:47

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子被檢警指控，開車撞倒菲律賓外勞還將他載往偏僻處丟棄，陳男喊冤說，案發當時他明明在幫人修車，且連菲勞事後也承認「只看到背影」，其後竟能透過臉書相片明確指認被告，法官認為疑點重重，在沒有積極證據證明的情況下，諭知陳男無罪。

    檢方起訴指控，110年4月28日晚間，陳男開彭男的自小客車在新竹縣湖口鄉波羅村新興路與成功路口附近，撞上菲律賓籍外勞，致手肘尺骨粉碎性骨折，事後反而將被害人載往遠處丟棄。

    陳男矢口否認犯行，辯稱車子壞掉，就把車放在路邊，車禍發生當時他根本沒有開那台車出去，他是開輪胎店的，案發時在店裡幫人修車。

    他說，被害人跟警察說肇事車輛是白色，在偵查庭看到他的時候說不太確定是他，還用手比說他怎麼變比較大（胖），但他身材這幾年都是這樣，這兩年沒有什麼變化。

    法官調查，被害人一開始稱「我也只看到背影」，其後竟能透過臉書相片明確指認被告，實非合理，其指認之憑信性已令人生疑。且根據證人與發票資料，確認案發當時陳男確實在所經營輪胎店內修車，並未開車外出。最後判陳男無罪。

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