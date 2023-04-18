賭場員工A走9萬賭資害警蒙冤 侵占判罰1萬緩刑2年

警方破獲天九牌賭場查扣賭資15萬2776元，但另外有9萬元賭資竟遭陳姓工作人員侵占。（記者吳昇儒翻攝）

2023/04/18 16:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆警方去年10月19日凌晨前往調和街某賭場查緝時，「漏予查扣」桌上9萬元賭資，遭返回清理賭場的工作人員陳偉倫拿走。警方製作筆錄時，陳姓賭客才稱有賭資未扣，但員警回到現場，已不見蹤影，內部隨即展開調查。所幸，經調查後確認是陳男取走，將他函送法辦。基隆地院近日審結，依涉犯侵占罪判罰陳男1萬元，緩刑2年。

檢警調查，偵辦人員於當日凌晨2時許，進到調和街的賭場內，因該處分為1、2樓，賭客、賭場人員及偵辦警員較多，一陣混亂，竟有員警將陳姓賭客的9萬元賭資放在2樓的桌上，離去時漏予查扣。

請繼續往下閱讀...

直到製作到陳姓賭客筆錄時，他才宣稱自己有一筆9萬元的賭資，未遭到警方查扣，現不知所蹤。警方趕緊回到賭場，但該筆賭資已經不翼而飛。

基隆市警局為求慎重，隨即請督察科介入調查，並請偵辦該案的同仁配合調查，但均未發現有中飽私囊的情形；另一方面也調閱賭場周邊監視器，發現警方搜扣之後，二次回去現場之前，有數位賭場人員曾於空檔時間，返回賭場整理環境。

其中包含29歲男子陳偉倫等人，懷疑是這些人侵占賭資，便展開調查。

陳男自知難逃法網，只好向警方承認，自己發現警方來查緝賭場時，逃離現場，後來返回現場打掃發現2樓桌上放著9萬元，就將錢拿走，後來到1樓廁所清洗逃離時跌倒的傷口，遇到賭場蘇姓主事者的妻子，心虛之下抽取2萬6千元給對方，稱是打掃時拾獲。警詢後，將陳男依侵占遺失物罪嫌，函送法辦。

法官調查，陳姓賭客向警方宣稱自己將賭資藏在桌下，之後被警方帶走，不知道現金最後被放到哪裡，直到製作筆錄時，才跟警方透漏有該筆款項，足以認定該名賭客不知何時、何地遺失該筆現金，因此不屬於遺失物，故認定陳姓工作人員是犯侵占離本人所持有之物罪。

法官認為，陳男已承認犯行，並無前科紀錄，具有悔意，且被害人同意給予自新機會，故判罰陳男1萬元，得易服勞役10日，緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法