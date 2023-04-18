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    不服檢察官搜索扣押 準抗告期間延長為10日

    司法院說明刑事訴訟法修法重點。（記者吳政峰攝）

    司法院說明刑事訴訟法修法重點。（記者吳政峰攝）

    2023/04/18 15:00

    〔記者吳政峰／台北報導〕立法院於18日三讀通過刑事訴訟法第67條及第416條條文修正草案，將聲請回復原狀及聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官或檢察官處分的期間，由現行的5日，均延長為10日，司法院刑事廳廳長李釱任表示，新制可望完善救濟規定。

    李釱任指出，當事人對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為特定處分（如羈押、具保、責付、限制住居、搜索、扣押）不服的話，可以聲請法院撤銷或變，學理上稱為「準抗告」，修正前的聲請時間為5日，本次修正後延長為10日。

    此外，李釱任表示，刑訴法現行條文規定的聲請回復原狀期間，及聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為處分的期間，均為5日，相對於民事訴訟法所定的期間，稍嫌過短，故均修正為10日，使訴訟當事人聲請救濟時間更為充分。

    李釱任解釋，非因過失，遲誤上訴、抗告或聲請再審的期間，或聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官裁定或檢察官命令的期間者，當事人可以在原因消滅後聲請「回復原狀」，讓上述不變期間重新起算，修正前的聲請時間為5日，修正後也延長為10日。

    李釱任表示，本次三讀通過草案有兩大重點，首先，聲請回復原狀及聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官裁定或檢察官命令的期間，均延長為10日。（修正刑事訴訟法第67條及第416條）；第二，刑訴法施行時，如聲請回復原狀或聲請撤銷或變更審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為處分期間，依修正前的規定尚未屆滿者，應採有利於聲請人的原則，適用修正後規定。（增訂刑事訴訟法施行法第7條之15）

    至於以法院名義下的裁定，當事人如果不服，應於5日內提起「抗告」，與準抗告的10日出現「一法兩制」的差別待遇，李釱任說明，刑訴法關於抗告期間的5日期限，司法院已提出修正案改為10日，現正排審中。

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