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    台中14期重劃區車禍頻傳 年初至今已4死

    台中市第五分局在14期重劃區易肇事路口，懸掛交通警語布條。（警方提供）

    台中市第五分局在14期重劃區易肇事路口，懸掛交通警語布條。（警方提供）

    2023/04/18 14:46

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區自年初至今已發生7起死亡交通事故，其中4起發生在14期重劃區，為有效防制事故發生，轄區第五分局除即日起在該重劃區加強取締交通違規，同時訂製30條交通警語布條，提醒用路人行經路口應減速慢行，並遵守交通規則，避免不幸意外事故發生。

    第五分局指出，14期重劃區因道路筆直寬闊往來車流增加，造成交通事故件數成長，近期更是連續發生死亡車禍，顯示出重劃區的交通安全疑慮，經統計，年初至今發生的4起死亡車禍，分別在山西路與崇德二路二段路口、昌平東七路與崇德十二路口、梅川東路五段與崇德二路二段路口，以及山西路二段與崇德六路口。

    為全力防制交通事故的發生，該分局特別訂製30條交通警語布條，懸掛於重劃區內易肇事路口處，以提醒駕駛人減速慢行，其內容為「車禍事故多，闖紅燈取締中！」、「車禍事故多，機動測速照相中！」及「車禍事故多，機車未依規定兩段式左轉取締中！」。

    另即日起也規劃優勢組合警力實施「重劃區加強交通執法」，針對「超速行駛」、「汽、機車闖紅燈及紅燈右轉」、「汽、機車未依標誌標線指示行駛」等違規加強取締，請用路人遵守交通規則並注意安全。

    分局長陳松寅呼籲，因重劃區內車速相對較快，希望透過路口懸掛紅布條，增加警示作用，養成路口「慢、看、停」和防禦駕駛觀念，強化用路人遵守交通安全意識，確保駕駛與他人的行車安全，營造良好的用路空間，防制並減少車禍傷亡。

    警方希藉此提醒用路人行經路口應減速慢行，避免不幸意外事故發生。（警方提供）

    警方希藉此提醒用路人行經路口應減速慢行，避免不幸意外事故發生。（警方提供）

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