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    內門山區大火遭控戰術錯誤？ 高市府：偏頗負面評論以訛傳訛

    高雄內門山區大火遭控戰術錯誤？高市府喊話勿聽信少數偏頗負面評論以訛傳訛。（記者王榮祥翻攝）

    高雄內門山區大火遭控戰術錯誤？高市府喊話勿聽信少數偏頗負面評論以訛傳訛。（記者王榮祥翻攝）

    2023/04/18 13:36

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市內門山區火災燒了5天，高市議員白喬茵引述基層爆料，質疑消防局戰術錯誤，措施阻斷火勢時機，高官毫無專業可言。高市府今強調，戰術部署採「攻守兼具、動態調整」，勿聽信少數偏頗負面評論以訛傳訛，打擊同仁士氣。

    白喬茵指出，據了解這次火災在山上、道路狹小，只能出動中小型消防車跟直升機上山灑水，所以高雄中小型消防車幾乎都上山了，甚至還有好幾台水車被操壞；假如這時候市區剛好出現巷弄火警，沒中小型消防車可打火，那真的是GG了。

    她引述熟悉打火作業的基層消防員說法，山林野火若沒危害民眾生命財產安全，通常會採守勢作為，讓燃燒處自己燒光，重點放在控制火勢不要蔓延；基層更爆料消防局第一時間就採取錯誤戰術，用大量人力在搶攻火點，錯失阻斷火勢時機。

    有些幹部痛罵消防局長不只沒專業可言，甚至爆料某消防局高官連水箱車跟水庫車都分不清楚，完全不適任，指揮失靈、怨聲載道。

    高市消防局說明，本案山林火災規模堪稱高雄史上最大，燃燒面積達284公頃，防護面積更逾800公頃，因久旱高溫不雨，火勢迅速擴散，救災部署極為困難。

    因應火災幅員廣大且變化劇烈之特性，戰術部署採「攻守兼具、動態調整」，包括以天然屏障或產業道路預佈人車固守防火線，以高壓水線於稜線周邊進行防止延燒及滅火攻擊、以重機械開闢防火巷圍堵、運用空拍機與熱顯像儀提供空中投水熱點提升效能。

    此外，在安全前提下，由地面人員以背負式水袋、架設水線方式直接滅火，另申請空勤總隊及國軍航空特戰指揮部直升機投水灌救。

    考量現場人員深入火點已多日，體力已超負荷，實需適當輪替，以保護同仁救災安全並確保救災戰力，雖調度市區分隊，以一分隊僅支援1車2人方式，倘該轄區發生火警，會同步派鄰近單位人車支援，有效搶救火災。

    消防局喊話，在中央、地方不分基層或幹部，團結合作、有效調度資源下，成功撲滅火勢，盼各界給予第一線辛勞救災之消防同仁們鼓勵與肯定，也歡迎提供具體、建設性建言，勿聽信少數偏頗不實之負面評論以訛傳訛，打擊絕大多消防同仁們士氣。

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