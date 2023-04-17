蔡英文4/19主持調查班59期結業 調查局添117名尖兵

調查局去年6月舉行第59期調查班開學典禮，由調查局長王俊力親自主持。（調查局提供）

2023/04/17 17:48

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局去年6月舉行第59期調查班開學典禮，調查局長王俊力親自主持，致詞時對學員提出「貫徹紀律」等5大期許，並期勉學員結訓後，能堅守調查局「確保國家安全、維護國家利益、維持社會安定、保障民眾福祉」等核心價值；如今，59期將於本月19日結訓，共有117人通過，即將成為調查局的尖兵；一如往例，總統蔡英文將親自主持結業典禮。

除了蔡英文將主持結業典禮之外，包括國安會秘書長顧立雄、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、憲兵指揮部指揮官周廣齊等人也將到場觀禮。

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調查班第59期共有男學員56人、女學員70人，總計126人，經長達1年的受訓後，總計117人通過；受訓學員除有憲兵現役軍官隨班附訓之外，學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，且有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試。

去年4月25日，第59期報到入所後，經1個半月的輔導訓練，於去年6月1日開學，展開為期1年的嚴格訓練後，終於將在本月19日結業，正式成為調查局的尖兵。

王俊力於開學典禮時曾指出，期勉學員結訓後，能堅守調查局的核心工作價值，為人民、國家、社會貢獻己力、發揮所長，並以與世界先進國家接軌，使調查局成為國際級執法機關為己任，再創歷史新猷。

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