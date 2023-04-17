稱「替朋友出氣」 槍手掃射台中遊藝場「菲力國王」被訴

檢方今先依殺人未遂等罪起訴詹男。（資料照）

2023/04/17 16:46

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣詹姓男子去年底持槍到台中知名電子遊藝場「菲力國王」掃射，2小時後投案，供稱不滿程姓角頭被欺負而討公道，但程男曾在臉書直播預告類似情節，且案發前就已出境，檢警高度懷疑他涉案教唆，上月自泰國遣返回台後收押，而檢方今先依殺人未遂罪，起訴詹男。

去年12月18日下午，36歲詹姓槍手駕車急駛到該家電子遊藝場，下車後先喝令門口員工「閃到一邊去」，接著持槍對空掃射11槍後逃離，再向台南市警白河分局投案，交付1把突擊步槍及子彈100發、防彈背心等物，台中警方隨即南下押解詹嫌。

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詹嫌到案供稱，因長期關注程姓友人臉書動態，得知他遭詐賭被欺負，基於義氣決定替他出氣，希望給業者「警愓」，否認遭人指使或教唆，但警方查出，涉案詹嫌素行不良，分遭多個地檢署及法院通緝，加上通緝期間為籌措跑路費，隱姓埋名四處躲藏打零工，經濟狀況不佳，研判收錢辦事，認為他未吐實，不排除有幕後藏鏡人。

而詹嫌經移送檢方訊問後，隔天聲押獲准，案經追查，發現程姓角頭案發前即已出境，並早在去年11月間就曾在臉書預告類似開槍情節，還要遊藝場員工即日起「離門口遠一點，命是你們的，錢是老闆的」，槍擊案發生後除立即臉書高調發文「是詐賭嗎？詐賭被抓到談不攏被開槍嗎？」，還稱讚槍手「觀念很好，叫所有人去旁邊不傷到無辜」。

而檢方也在今天偵結，認定詹受程指示，以開槍恫嚇方式向遊藝場業者勒索金錢，而詹男持槍朝營業中遊藝場大門射擊，場內有員工、客人，射擊方向非朝上，也不是單純對空、對地或對無人之處擊發，有造成人命傷亡不確定故意，認定有殺人犯意，今天依殺人未遂、槍砲、恐嚇取財、毀損等罪偵結起訴；另程男涉案部分由檢方另案偵辦。

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