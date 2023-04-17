「鏢客」歪風再起 誘購來路不明高價鹿茸產品

南投縣國姓鄉是全國養鹿重鎮，每年3至6月鹿茸採收期。（記者佟振國攝）

2023/04/17 14:17

〔記者佟振國／南投報導〕「鏢客」歪風再起！最近進入國產鹿茸採收期，卻傳出不肖業者以號稱療效顯著，誘騙銀髮長輩購買來路不明的鹿茸藥酒，且1甕要價高達近14萬元，中華民國養鹿協會理事長張淑珍則呼籲消費者可實地至有國產鹿茸標章之示範戶或環境優良鹿場，購買檢疫合格的新鮮鹿茸，並拒絕來路不明的產品推銷，以免瘦了荷包又傷身。

南投縣國姓鄉是全國水鹿養殖重鎮，每年3至6月為鹿茸成熟期，鹿農忙著採收銷售，尤其近幾年受疫情影響，國人防疫及保健觀念大為提升，對生鮮鹿茸及相關產品的詢問度及接受度增加，但也要特別注意確保消費安全與權益，避免成為不肖業者眼中的待宰肥羊。

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日前苗栗地區即發生「鏢客」詐騙民眾的消費糾紛，銀髮長輩到寺廟參拜，被陌生女子搭訕，假裝關心身體健康，熱情推薦鹿茸藥酒有顯著療效，長輩信以為真，被女子帶去1處民宅購買1甕要價高達近14萬元的鹿茸酒，長輩的家人則是投訴被騙，尤其鹿茸的來路不明，除了花錢還可能傷身。

中華民國養鹿協會理事長張淑珍表示，民眾要購買國產優良鹿茸，最好親赴產地選擇擁有「國產鹿茸標章」或環境優良鹿場，經檢疫合格的健康鹿隻所產的新鮮鹿茸，或由鹿協與中華民國鹿產品運銷合作社輔導開發的鹿茸加工產品，才能吃得安心。

國姓鄉公所農業課長郭俊龍指出，鹿茸是國姓重要產業，鹿農也積極推動地產消，目前產地平均售價1兩約1200元，公所官網則是提供國姓養鹿協會班員及鹿場的相關資訊，供消費者參考諮詢，確保消費權益。

民眾若要購買國產生鮮鹿茸可至產地認明國產鹿標章示範戶選購。（記者佟振國攝）

採收的新鮮鹿茸經過乾燥加工磨粉，是頗受市場歡迎的養生保健品。（記者佟振國攝）

鹿農現採的1對鹿茸重達13斤11兩，歡喜豐收。（張淑珍提供）

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