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    肅貪不手軟！檢方2個月辦107件貪污案 起訴111人

    國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲，甫完成議長六連霸歷史紀錄，卻因涉及貪污案件而被羈押禁見。（資料照）

    國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲，甫完成議長六連霸歷史紀錄，卻因涉及貪污案件而被羈押禁見。（資料照）

    2023/04/17 12:29

    〔記者錢利忠／台北報導〕為實現廉能政府目標，各地檢署全力檢肅貪污，最高檢察署今公布，自2009年7月起至今年3月底止，各地檢署共受理貪瀆案件1萬1011件，起訴1萬4312人；而近2個月即增加107案，新增111人被起訴；近期新增案件中，最受矚目的莫過於台北市前勞動局長陳信瑜涉不實核銷特別費案，以及甫完成議長六連霸的國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪等案。

    今年2月，最高檢才公布自2009年7月起至今年1月底止，全國受理貪瀆案件數據，總計1萬904件，有1萬4201人被起訴；其中，包含宜蘭縣長林姿妙涉貪案、陸軍上校向德恩簽「投降承諾書」作中共內應等矚目弊案。

    今日最高檢再公布截至今年3月底的最新統計，總計今年2、3月，各地檢署即新增107件貪污案件，新增111人因涉貪而被起訴。

    近期新增起訴案例中，以3月7日才被台北地檢署依違反貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物等罪起訴的陳信瑜一案，最受各界關注。新增偵查中的矚目貪污案件，則以廉政署偵辦劉陳昭玲涉於公共車船、喬人事、拆除違建等3方面涉嫌貪污一案，最受政壇矚目。

    陳信瑜涉嫌於擔任北市勞動局長任內，不實核銷特別費，除用來買紅酒、名牌外套，連假日家人用餐、逛誠品買東西，都以「因公支用特別費慰勞同仁餐飲」等名義核銷特別費，檢方起訴認定她不實報銷10筆，合計詐領2萬2656元；此外，她還涉洩露鏡電視勞檢資訊給時任民眾黨立委的蔡壁如；全案經北檢起訴後，現由台北地院審理中。

    劉陳昭玲則捲入澎湖縣府會爆發的臨時人員、燒烤業者等行賄案，遭廉政署跨海搜索，全案現由澎湖地檢署偵辦中；劉陳昭玲被控與擔任機要秘書的表妹陳淑美等人，涉嫌關說縣府車管處、消防局等單位，涉及安插人事及代為喬人事升遷；此外，她另涉嫌施壓縣府官員，放水取締違章建築，包庇業者不被斷水、斷電，從中收取不法金額逾上百萬元，劉陳昭玲、陳淑美現均在押。

    台北市前勞動局長陳信瑜涉嫌不實核銷特別費案，經台北地檢署起訴後，現於台北地院審理中。（資料照）

    台北市前勞動局長陳信瑜涉嫌不實核銷特別費案，經台北地檢署起訴後，現於台北地院審理中。（資料照）

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