演員改當警員卻出包 對女子噴辣椒水判拘役55日定讞

曾擔任演員的一名警員，因為對女子噴蠟水，法院依公務員假借職務上機會故意犯強制罪判他拘役55日、得易科罰金5萬5千元定讞。（資料照）

2023/04/17 11:27

〔記者溫于德／台北報導〕曾擔任演員的一名警員，3年前處理酒醉女子遺失手機案件時，警員持噴霧槍稱：「妳有吃過、喜歡吃辣嗎？」，再朝女子的臉噴辣椒水並上銬逮捕。最高法院維持二審見解，依公務員假借職務上機會故意犯強制罪判警員拘役55日、得易科罰金5萬5千元定讞。

2020年4月5日凌晨這名警員在新竹縣政府警察局竹北分局值班台值勤，洽有女子將手機遺忘在男友車上而前來報警，當下又無法聯絡上男友，警員見狀通知轄區派出所前來支援。

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然而，女子經安撫後持續哭泣，警員竟從腰間取出裝有辣椒精的防護型噴霧槍稱：「妳有吃過、喜歡吃辣嗎？」，此時男友剛好到場，女子也情緒激動地拍擊警員面前桌面。

後來，警員見告誡女子不聽，仍大聲哭泣，再朝女子的面連續噴兩此辣椒水，被男友質疑為何無端噴辣椒水，並將女子帶離分局。

約莫1時後，情侶再度回到分局，並與警員再度爆發衝突，雙方你一言我一語，警員還用手拍打女子頭部並壓制在地，再以現行犯逮女子同時上銬。

法院審理時，警員否認犯罪辯稱，女子當下態度差，男友也對他嗆聲，女子還把手上額溫槍拍掉，男友又將他絆倒，他才依法逮捕；另外，因女子持續叫囂，經他制止無效還被嗆「來啊」，才會對女子噴辣椒水。

一審新竹地院指警員執法時本應謹守法律規範，不應過分偏職，更不應該做出與值班勤務無關的舉動，導致警民發生肢體衝突，且本案警員先取出辣椒水再兩度噴灑，並加以上銬，嚴重動搖人民對於執法人員的信賴，故依公務員假借職務上機會故意犯強制罪、公務員假借職務上機會故意犯傷害罪，判警員拘役各55日、50日，分別得易科罰金5萬5千元、5萬元。

二審高等法院指，警員僅有對女子噴辣椒水及挑釁，構成不法行為，而犯強制罪，依法判拘役55日、得易科罰金5萬5千元。最高法院駁回上訴定讞。

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