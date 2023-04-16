一場車禍驚曝恐怖情殺案 男疑感情糾紛砍傷強押女方 送醫露餡

林男駕駛小客車追撞前方小貨車，警方到場處理車禍事故，也使得林男砍殺王女犯行曝光。（民眾提供、資料照；本報合成）

2023/04/16 19:57

〔記者歐素美／台中報導〕林姓男子疑感情糾紛持刀砍傷王姓女子，並開車將王女載走，不料，車行至台中市豐原區南陽路與永康路口，因追撞前車，警方到場了解，發現王女身上有多處刀傷，林男犯行才曝光，警方在醫院逮捕林男，目前王女仍在加護病房治療，林男也在醫院由警方戒護中，將依殺人未遂、妨害自由罪嫌移請台中地檢偵辦。

昨天上午7時20分，豐原分局獲報在豐原區南陽路與永康路口發生小客車追撞小貨車車禍，小客車上的駕駛林男（43歲）及王女（50歲）受傷被送往豐原醫院急救，警方到場了解，因王女身上有多處刀傷，在醫院隨即逮捕林男，林男供稱兩人有感情糾紛，才持刀砍傷王女，並載走王女，不料，發生車禍，其餘則不願多談。

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林男因車禍，右側多處肋骨骨折、雙肺挫傷，生命徵象穩定，但急診發現林男有服用安眠藥情形，意識狀況較差，仍顯嗜睡，目前由警方戒護住院中；王女因未繫安全帶，右後頭皮、嘴角、右耳、頸部、胸前、左右上臂、右前臂、右手手指、右膝、右腹、背部、上腹等多處撕裂傷，目前插管，還在加護病房治療中，無法進行筆錄。

警方表示，將依殺人未遂、妨害自由等罪嫌，將林男移送台中地檢署偵辦。

林男駕駛小客車追撞前方小貨車，警方到場處理車禍事故，也使得林男砍殺王女犯行曝光。（民眾提供）

林男駕駛小客車，疑服用安眠藥而追撞前方小貨車肇事，使得案情曝光。（民眾提供）

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