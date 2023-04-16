詐團冒充知名旅行社 誆稱重複匯款詐160萬

警方衝進去逮吳男時，他與女友正在睡覺。（記者姚岳宏翻攝）

2023/04/16 17:15

〔記者姚岳宏／台北報導〕近來疫情解封出國人數大增，有詐騙集團看準此趨勢，偽裝知名旅行社客服人員，誆稱民眾因操作錯誤、誤設分期重複扣款，誘騙前往ATM操作匯款，至少有25人上當，詐騙金額超過新台幣160萬元，警方跟監蒐證，循線逮從台東北上領款的吳姓男子等3人，詢後依詐欺、洗錢防制條例等罪嫌，移送新北、士林地檢署偵辦。

警方調查，該詐團人頭帳戶來源，主要是以貸款、家庭代工及兼職名義，蒐集民眾金融卡等帳戶資料，其中不乏青少年及學生，由於防詐資訊與社會經驗不足，淪為該集團之人頭帳戶或被害人，其中提供詐團的15名人頭帳戶，竟有1/3有學生身分。

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北市少年警察隊與新北市新莊分局合組專案小組，偵辦過程發現，該集團為順利騙取民眾辛勞積蓄，不僅利用朋友名義租用車輛，遠從台東北上至超商領取受騙民眾所寄送之金融卡或存摺，過程中更交替使用汽車及機車，加上來回超過千里的距離，企圖製造斷點及警方偵辦案件的困難度。

警方鍥而不捨追查，最後因為集團犯嫌之一於先前曾因個人情緒控制不佳，酒後憤而持器械砸毀他人車輛，涉嫌毀損案件經台東地檢通緝，成為警方得以順利瓦解本詐騙集團關鍵。

警方提醒，詐欺集團經常以刑責輕、高報酬等話術，吸收少年充當車手，但未成年人如從事詐欺車手行為，除面臨刑事責任，父母（法定代理人）也恐將連帶面臨鉅額之民事損害賠償責任。

歹徒與受害民眾的對話。（記者姚岳宏翻攝）

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