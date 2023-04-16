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    首頁　>　社會

    國3清水段疑閃避「換道」車失控撞擊 2車7傷送醫

    國道3號高速公路北向171公里處（台中清水路段），白色小客車疑為閃避變換車道的車輛而失控撞擊外側護欄，波及黑色小客車。（民眾提供）

    國道3號高速公路北向171公里處（台中清水路段），白色小客車疑為閃避變換車道的車輛而失控撞擊外側護欄，波及黑色小客車。（民眾提供）

    2023/04/16 18:23

    首次上稿 16:40
    更新時間 18:23

    〔記者歐素美／台中報導〕今天下午3點多，國道3號高速公路北向171公里處，白色小客車疑為閃避變換車道的車輛而失控撞擊外側護欄，波及黑色小客車，致白色小客車上1家4口及黑色小客車上1家3口皆送醫，幸皆只是鈍傷或擦挫傷等輕傷，無生命危險，車禍因佔用中線車道及外側車道，一度造成車流回堵約4公里，約半小時才完全排除，恢復通車，國道警察局第七大隊表示，經檢測2名駕駛酒測值均為零，肇事原因仍待進一步調查釐清。

    國道警察局第七大隊表示，今天下午3點17分左右，國道3號北向171公里發生一起車禍事故，2輛小客車皆車頭倒轉180度，逆向分別停放於外側路肩及外側車道上，車禍造成車上2家人受傷，分別被送往沙鹿光田及梧棲童綜合醫院治療。

    國道警方接獲報案後立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，高公局緩撞車也前往事故現場後方警戒疏導車流；車禍事故發生後一度佔用中線車道、外側車道，並造成車流回堵約4公里，已於3點48分完全排除，恢復通車，2車駕駛經檢測，酒測值均為零。

    警方初步調查，白色小客車駕駛疑為閃避變換車道的車輛而失控撞擊外側護欄，波及黑色小客車，白色小客車上1家4口被送往光田醫院，其中1人為13歲女童、1名為11歲男童，4人皆只有胸腔挫傷或肢體擦傷，無大礙；黑色小客車上3人則被送往童綜合醫院，其中一名為4歲女童，3人為胸部鈍傷，送醫檢查後無問題。

    國道3號高速公路北向171公里處，白色小客車疑為閃避變換車道的車輛而失控撞擊外側護欄，波及黑色小客車。（民眾提供）

    國道3號高速公路北向171公里處，白色小客車疑為閃避變換車道的車輛而失控撞擊外側護欄，波及黑色小客車。（民眾提供）

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