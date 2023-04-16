獨家》「特工爺爺」反共真人版？ 他曾與鄧小平僅5步之隔

特工爺爺陳廷軒回憶，當時他出任務與鄧小平只有5步之隔。（記者徐聖倫攝）

2023/04/16 09:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕「特工爺爺」真人版？80歲爺爺陳廷軒退休多時，平時喜以作畫為樂，畫得一手好油畫，平時走在街上就與一般退休銀髮族無異，沒想到陳爺爺年輕時竟然有個電影般的身分，那就是「反共特工」，在美蘇冷戰期間，多次為民主世界深入前蘇聯、中國、越南等地從事敵後破壞。陳爺爺說，曾經他與鄧小平只有5步之隔，聽起來很誇張，但卻是真實的。

陳爺爺回憶，小時家裡環境不好，他盡力讀書並自學繪畫，從新竹中學畢業後保送政治大學外交系，課餘時間以油畫為興趣，也因為畫畫的關係，因緣際會下結識當時為打越戰來台度假的美軍，與其深交後被認為非常適合從事情報工作，於是當完兵後被吸收至美國情報單位，並賦予美國籍。

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情報、敵後破壞工作，並不像電影那般成天掏槍對決，陳爺爺說，隱蔽自己、完成任務才是最緊要的，動手是下下策。他回憶，冷戰時期他曾扮演建商、貿易商，身上的武器只有手槍與特製的鋼筆槍，孤身深入蘇聯、中共，以商人身分與共產世界高層交際，進而竊取情報、從事破壞。

陳爺爺說，曾經他與鄧小平就只有5步之隔，要是當時他直接對其下手同歸於盡，也許台灣今天的國際地位會有所不同，但想到妻女，還是放棄了這個念頭。而對於特工這個行業，陳爺爺最惋惜地就是很多事無法向妻女坦白，也沒時間陪伴家庭，導致家庭破碎，記者在走訪陳爺爺的住所看到的油畫中，就有女兒的畫作，他遺憾地說「我很對不起女兒」。

陳爺爺不單有特工的特殊經歷，他也與不少名人交手過，例如他曾做過「經營之神」王永慶的鄰居，還向王永慶買過不動產，但這筆交易陷入官司，至今仍在纏訟中；另外他也被「惡房東」張淑晶欺騙過，也與她纏訟多時，最後被張淑晶僥倖逃脫。

陳爺爺笑著說道，有很多詳細的情報工作，即便在退休後也是不能侃侃而談的，就算是今日，他也有在中國活動的線人，他開玩笑說「有些驚天秘密我可能要帶著進棺材了吧！」

特工爺爺陳廷軒拿出與美國情報單位同事的合照，照片年代久遠泛黃，是陳爺爺心中難忘的人生經歷。（記者徐聖倫攝）

特工爺爺陳廷軒退休後最大的興趣就是畫油畫。（記者徐聖倫攝）

特工爺爺陳廷軒說，他很對不起女兒，畫中人就是他的女兒與一對外孫。（記者徐聖倫攝）

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