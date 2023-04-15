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    一地兩賣？南投度假村爆黑衣人滋擾 業者、地主互控

    南投魚池鄉鄰近九族文化村的一間度假村，爆發土地產權糾紛，近20名黑衣人佔位滋擾，警方將不願離開的5名黑衣人移送法辦。（記者劉濱銓翻攝）

    南投魚池鄉鄰近九族文化村的一間度假村，爆發土地產權糾紛，近20名黑衣人佔位滋擾，警方將不願離開的5名黑衣人移送法辦。（記者劉濱銓翻攝）

    2023/04/15 18:40

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投魚池鄉鄰近九族文化村的一間度假村，去年底發生土地糾紛，王姓原地主疑似「一地兩賣」，導致經營度假村的業者頻遭鄭姓買家聚眾滋事，3月間竟爆出鄭某與近20名黑衣人進入度假村滋擾，警方還出動快打部隊維持秩序，鄭某認為購買度假村土地，卻遭度假村限制不得進入，控告業者強制罪，度假村則反控鄭某一行人擅自翻牆闖入，警方依侵入住宅罪嫌將黑衣人移送法辦。

    度假村業者指出，其擁有度假村的管理顧問合約，王姓原地主當初要賣地給朱姓買家，且合約都簽了、訂金也收了，但最後卻「一地兩賣」，將土地賣給出價更高的鄭姓買家，惟最先的土地交易已成立，鄭某卻主張擁有土地，就頻頻帶人來度假村滋擾。

    3月底甚至變本加厲，竟有近20名黑衣人翻牆或潛入大門到度假村餐廳「佔位」，眼見遭人蓄意鬧事，便報警處理；至於起初的朱姓買家曾涉詐廣達電腦創辦人林百里的妻子，則與此次的土地買賣是兩碼子事。

    鄭姓買家則強調，他才是現在度假村的土地所有權人，業者主張度假村營運合約仍存在，並稱「買賣不破租賃」，但就算業者要繼續營業，也要付土地使用租金給他，但業者卻不願意，只說要走民事訴訟解決，他認為業者以拖待變，才會前往理論，所謂黑衣人，也是王姓原地主找去的，但業者仍限制他進入度假村，他只好提告強制罪，希望業者正視並協商解決。

    鄭某也說，該土地買賣確實有遠雄集團創辦人趙藤雄胞弟的2名女兒參與，但單純只是趙家姊妹的投資，與遠雄完全無關，怎料購買土地要前往點交，卻屢遭業者阻攔，他還有購地貸款要繳，但現在土地、租金都無著，害他損失慘重。

    警方表示，度假村3月底出現近20人潛入及翻牆進度假村，獲報後便出動快打部隊處理，由於業者不滿聚眾滋事，警方最後針對不願離開的5名黑衣人依侵入住宅罪移送，鄭某則表明是地主，卻無法進入度假村，也對業者提告強制罪，警方也依法受理，之後則會加強度假村治安維護。

    南投魚池鄉鄰近九族文化村的一間度假村，爆發土地產權糾紛，甚至出現黑衣人滋擾。（記者劉濱銓翻攝）

    南投魚池鄉鄰近九族文化村的一間度假村，爆發土地產權糾紛，甚至出現黑衣人滋擾。（記者劉濱銓翻攝）

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