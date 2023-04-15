為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉容留少女坐檯陪酒 竹聯幫寶和會會長林修伯被逮

    竹聯幫寶和會會長林修伯。（資料照）

    竹聯幫寶和會會長林修伯。（資料照）

    2023/04/15 18:04

    〔記者劉慶侯／台北報導〕網紅健身館長陳之漢2020年8月間遭槍擊案，檢警雖查出涉嫌的竹聯幫寶和會組長施俊吉教唆槍手劉丞浩作案，但辦案人員始終認為寶和會會長林修伯難脫嫌疑，但無實據下只能依組織犯罪法辦，法院將林修伯判刑一年，預訂4月14日入監執行，未料台北市警方意外查出他與弟弟投資經營的酒店，涉嫌容留少女坐檯陪酒，趕在林即將入監執行前一天將他逮捕，先送監執行再追究不法情事。

    竹聯幫寶和會組長施俊吉，是2020年8月16日指使槍手劉丞浩，在林口旗艦店外當街近距離射殺「館長」陳之漢，館長中彈幸運救回一命；陳之漢在全案審理期間，多次公開質疑買凶殺他的幕後影武者尚未現身，且劉、施並沒有具體的殺人動機，全案仍有疑雲。但歷審判決皆無資訊顯示另有共犯。

    二審高等法院去年八月依殺人未遂將劉、施各判五年、六年徒刑，並和其另犯的擄人勒贖案合併判刑，判處劉丞浩十五年六月、施俊吉十六年徒刑；最高法院駁回檢、辯上訴，全案定讞。

    不過，新北地檢署仍未停下偵辦動作，後續持續性針對寶和會會長林修伯、副會長梁智勝作掃蕩偵蒐，藉以認定林修伯參與寶和會組織犯罪，法院判刑一年，預訂4月14日入監執行。

    台北市刑警大隊在斬斷黑金金源行動中，意外發現林修伯與弟弟投資經營的酒店，涉嫌容留少女坐檯，又查出對方即將入監執行，為防對方逃逸，於是決定將拘提逮捕行動提前至4月13日，將他依違反兒童及少年性剝削防制條例移送台北地檢署偵辦，再送入監執行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    檢警偵辦館長槍擊案瓦解寶和會 全因槍手劉丞浩說溜嘴
    2022/12/14 16:56

    檢警偵辦館長槍擊案瓦解寶和會 全因槍手劉丞浩說溜嘴
    當街槍擊館長 竹聯寶和會施俊吉、槍手劉丞浩延押2個月
    2021/07/16 11:43

    當街槍擊館長 竹聯寶和會施俊吉、槍手劉丞浩延押2個月

    普立茲克建築為水湳智慧城加冕 定調收藏價值
    寶和會策劃槍擊館長等多件重大刑案 合議庭：嚴重破壞社會治安
    2021/07/07 20:13

    寶和會策劃槍擊館長等多件重大刑案 合議庭：嚴重破壞社會治安
    涉槍擊館長 槍手及竹聯寶和會大組長今移審法院
    2020/12/25 09:28

    涉槍擊館長 槍手及竹聯寶和會大組長今移審法院
    涉館長槍擊案》竹聯寶和前會長 爆10億不明金流
    2020/12/23 05:30

    涉館長槍擊案》竹聯寶和前會長 爆10億不明金流
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播