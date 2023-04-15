涉容留少女坐檯陪酒 竹聯幫寶和會會長林修伯被逮

竹聯幫寶和會會長林修伯。（資料照）

2023/04/15 18:04

〔記者劉慶侯／台北報導〕網紅健身館長陳之漢2020年8月間遭槍擊案，檢警雖查出涉嫌的竹聯幫寶和會組長施俊吉教唆槍手劉丞浩作案，但辦案人員始終認為寶和會會長林修伯難脫嫌疑，但無實據下只能依組織犯罪法辦，法院將林修伯判刑一年，預訂4月14日入監執行，未料台北市警方意外查出他與弟弟投資經營的酒店，涉嫌容留少女坐檯陪酒，趕在林即將入監執行前一天將他逮捕，先送監執行再追究不法情事。

竹聯幫寶和會組長施俊吉，是2020年8月16日指使槍手劉丞浩，在林口旗艦店外當街近距離射殺「館長」陳之漢，館長中彈幸運救回一命；陳之漢在全案審理期間，多次公開質疑買凶殺他的幕後影武者尚未現身，且劉、施並沒有具體的殺人動機，全案仍有疑雲。但歷審判決皆無資訊顯示另有共犯。

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二審高等法院去年八月依殺人未遂將劉、施各判五年、六年徒刑，並和其另犯的擄人勒贖案合併判刑，判處劉丞浩十五年六月、施俊吉十六年徒刑；最高法院駁回檢、辯上訴，全案定讞。

不過，新北地檢署仍未停下偵辦動作，後續持續性針對寶和會會長林修伯、副會長梁智勝作掃蕩偵蒐，藉以認定林修伯參與寶和會組織犯罪，法院判刑一年，預訂4月14日入監執行。

台北市刑警大隊在斬斷黑金金源行動中，意外發現林修伯與弟弟投資經營的酒店，涉嫌容留少女坐檯，又查出對方即將入監執行，為防對方逃逸，於是決定將拘提逮捕行動提前至4月13日，將他依違反兒童及少年性剝削防制條例移送台北地檢署偵辦，再送入監執行。

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