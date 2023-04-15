鄉長任內放任小額採購浮濫 南投原民局長史強遭撤職

南投縣政府原民局局長史強，被懲戒法院判撤職，停止任用公務員3年，可上訴。（資料照）

2023/04/15 17:29

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣原住民族行政局長史強，在擔任信義鄉長時因指示採購案化整為零，1年暴增8、900件，且下屬製作不實文書驗收工程，也未盡監督之責，經監察院彈劾後，懲戒法院認定史強怠職、推諉卸責，日前判撤職，停止任用公務員3年，可上訴。

史強表示，懲戒法院判太重了，這起案件他未有刑事責任，怎麼會因督導不周就判撤職，認為不符比例原則，會上訴爭取權益。

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南投縣政府指出，該案係史強在信義鄉長任內發生，縣府13日傍晚收到懲戒法院判決書，現正簽辦中，因全案尚未確定，且史強表示將再提起上訴，縣府將依規定待判決確定後，依懲戒法等相關法令辦理。

監察院2021年彈劾指出，南投縣原住民族行政局長史強，在擔任信義鄉長時，放任下屬把數起採購案拆成多筆小額採購辦理，使得鄉公所1年執行量暴增至8、900百件；此外，下屬多次製作不實文書驗收工程，史強未盡監督之責。

懲戒法院指出，公所各採購案承辦人以虛偽文件補辦採購程序，史強竟未善盡首長督導之責，予以阻止或責令以周妥的行政程序辦理，猶如置身事外，任由相關人員誤蹈法網製作不實公文書，怠於執行監督考核職務，情節重大，事後又推諉卸責，合議庭評議後重判撤職，停止任用3年；莊姓秘書休職2年；全姓課長休職1年；全姓技佐降2級改敘；田姓技士超過追懲時效，免議。

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