iMessage詐騙來襲 刑事局提醒對策

刑事局呼籲，iPhone手機用戶應儘速升級為最新iOS版本。（刑事局提供）

2023/04/15 15:25

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局「165」反詐專線，近期頻頻接獲民眾檢舉與報案，詐團利用iPhone手機專用的訊息功能iMessage，大量傳送「燃料費逾期 即將到期，請點連結查詢」等訊息，誘騙民眾點擊不明的釣魚連結，遂行詐騙，今提醒民眾勿輕易點擊不明連結，並儘速更新升級iOS最新版本，開啟「訊息」設定中的「未知與垃圾訊息」過濾功能，主動阻絕可疑iMessage訊息，避免受害。

刑事局表示，新北市1名林姓女子日前接獲假冒監理所的iMessage簡訊，內容為汽機車燃料使用費催繳，經林女點擊釣魚連結後，輸入了信用卡卡號及授權碼等資料，並收到付款驗證碼，經收到銀行扣款通知才察覺被詐騙盜刷信用卡約10萬元。

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另名台中市李姓女子，則接獲假冒中華電信的簡訊，內容為通知會員帳戶積分即將到期，李女不疑有他點擊釣魚連結，輸入門號以及信用卡卡號、授權碼等資料，畫面出現網路延遲狀態，要求多次重複輸入，李女便逕行關閉不予理會，但隔日收到銀行刷卡2筆簡訊通知，才驚覺遭盜刷信用卡約8萬元。

這類透過iMessage散發的詐騙簡訊，「165」反詐專線近期每日接獲數十通民眾的檢舉或者報案，經分析，iOS 16.2以前的版本，無法自行開啟「未知與垃圾訊息」過濾功能，導致遭詐騙集團鎖定，大肆發送詐騙訊息，藉此誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾一旦輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料，或遭植入惡意程式竊取認證碼後，詐團即可取得民眾重要的個資及金融資訊，遂行犯案。

刑事局呼籲，iPhone手機用戶應儘速升級為最新iOS版本，並至訊息設定中，點選訊息過濾的「未知與垃圾訊息」選項，然後開啟「過濾未知的寄件人」功能，即可主動阻絕可疑iMessage訊息；若仍有接獲可疑iMessage訊息，先行透過iPhone內建機制檢舉回報，同時前往「165全民防騙官網或警政服務APP」，填入基本資料（姓名、 聯絡電話）後，並於註解說明欄位中提供發訊者資訊、簡訊內容等資訊，再將訊息截圖上傳後送出，就能快速完成詐騙檢舉。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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