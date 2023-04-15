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    花蓮酒駕前科犯撞倒8旬翁逃逸 5小時後「酒測還有0.7」

    酒駕的林姓男子被警方帶回警局，由於吹氣酒測值超標、無照又肇事逃逸，觸犯公共危險罪嫌。（警方提供）

    酒駕的林姓男子被警方帶回警局，由於吹氣酒測值超標、無照又肇事逃逸，觸犯公共危險罪嫌。（警方提供）

    2023/04/15 14:28

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉62歲林姓男子有多次酒駕公共危險罪被判刑前科，目前無照，但林姓男子昨又故態復萌，開車在玉里鎮撞倒82歲老翁肇逃，5小時之後被逮到時酒測值還有0.7MG/L，讓查緝警方直呼誇張，警方今天依肇事逃逸、酒駕公共危險將之送辦。

    攤開林姓男子酒駕前科，可謂洋洋灑灑，至少4次酒駕超標犯公共危險被判刑的前科，但刑期都不到6個月、可易科罰金，林姓男子昨天下午5點又酒駕，但這次竟撞倒82歲翁！玉里警方接獲報案，在台9線272.9公里南下車道有一位82歲老翁騎機車遭到車子擦撞，人車倒地不起，警方趕到現場時發現老翁連人帶車摔倒，老翁經救護車送醫急救，因雙腿骨折、全身更多處擦挫傷，傷勢嚴重，又轉送花蓮慈濟醫院住院治療。

    目擊者告訴警方，撞人的男子有下車查看老翁傷勢，但隨即駕車往南逃逸，為此玉里警分局啟動鷹眼專案小組，以車追人，發現肇事的林姓男子是家住瑞穗鄉的酒駕慣犯，調閱轄區上百支監視器過濾，並實施圍捕攔截。昨天晚上8點在大禹里酸柑一處空地，發現男子把車丟在這邊，人不見蹤影。

    以為逃過追緝的林姓男子，昨晚10點多走路回家，但警方已在男子住家外埋伏，男子看到警方大陣仗自知難逃，坦承撞人並接受酒測，不過酒測吹氣值仍高達0.7MG/L，超過0.25MG/L公共危險罪門檻一大截，立即被帶回警局，警方也發現，男子是無照駕駛，警詢後依肇事逃逸、酒駕公共危險移送花蓮地方檢察署。

    玉里警分局長林俊廷說，本案事發後5小時就將酒駕男逮回警局，也展現警方維持治安決心，未來也會加強查緝酒駕的力度、頻度。他說，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6個月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，提醒民眾切勿心存僥倖。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方在玉里酸柑一處空地發現林姓男子丟車在此，人已經不見蹤影。（警方提供）

    警方在玉里酸柑一處空地發現林姓男子丟車在此，人已經不見蹤影。（警方提供）

    台九線玉里鎮大禹路段目前公路總局正進行拓寬工程，路邊有紐澤西護欄，機車行駛的慢車道很狹窄，老翁被無照酒駕男擦撞後倒地送醫，目前還在住院。（警方提供）

    台九線玉里鎮大禹路段目前公路總局正進行拓寬工程，路邊有紐澤西護欄，機車行駛的慢車道很狹窄，老翁被無照酒駕男擦撞後倒地送醫，目前還在住院。（警方提供）

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