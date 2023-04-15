帶舞小姐出場嘿咻挨告性侵 客人辯「性交易忘給錢」仍有罪

舞小姐小詩（化名）喝醉，慘遭吳姓男子伸出狼爪侵犯。（示意圖）

2023/04/15 13:43

〔記者吳政峰／台北報導〕吳姓男子2016年間前往台北市一間舞廳消費，帶一名舞小姐小詩（化名）出場，小詩喝得酩酊大醉，被吳男帶往酒店嘿咻，清醒後發現自己全身赤裸，吳男已落跑，害她還得付旅館超時費，氣得提告乘機性交罪。吳男雖然主張雙方是性交易，忘了給錢才挨告，但台北地院仍認其有罪，判刑3年8月，日前獲得高等法院更一審維持。

2016年4月間，吳男前往舞廳消費，把小詩帶出場到酒店喝酒，接著前往按摩，小詩豪飲後呈現酒後知覺遲鈍、聲量較大等醉態，吳男即以「續攤」名義，把她帶到摩鐵，並趁她受酒精影響，知覺遲鈍且身體無力而不能抗拒的狀態，脫去內褲，性侵得逞。

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小詩恍惚間覺得遭到性侵，但因喝得太醉而無力反抗，直到一早起來，發現自己全身赤裸，下體隱隱作痛，才確認遭到性侵，惟此時吳男已不在房內，她想離去，卻被摩鐵人員攔下，要求支付1800元的超時費。

小詩又氣又羞，跟友人求助，在友人建議下，她鼓起勇氣報警。

吳男到案否認性侵，強調兩人是性交易，只是完事後，他急著回去找朋友，忘了把買春錢給小詩，才遭到誣指性侵。

小詩指控，吳男買了她的全鐘，她對於酒店喝酒過程都沒有印象，有意識時，是1個人在摩鐵，當時內褲被撕開，身上還穿著洋裝，但拉鍊已經壞了，外套則被脫掉，她有拉扯的印象。

小詩表示，她喝很醉想要離開，但吳男強行把她拖到床上性侵，她反抗後就昏睡了，一度醒來去廁所，當時吳男還在床上，接著又昏倒，再度醒來後吳男就不見了。她離開時櫃檯要求付清房費，因為很無助想回家，付錢後就回家，之後打電話給友人求助，友人陪她報警驗傷，她事後很生氣，傳1封簡訊痛罵吳男「這就是你送給我的生日禮物」。

高院更一審綜合相關事證，認定吳男確趁小詩喝醉時乘機性交，審酌吳男僅為滿足一己慾望，趁酒後無力抵抗且意識模糊、無法抵抗，戕害小詩的性自主權，造成難以彌補的陰影及創傷，惡性甚鉅。

更一審認為，吳男至今仍未與小詩和解，難認犯後態度良好，兼衡其品行、智識、家庭經濟狀況及小詩意見後，合議庭判定一審量刑3年8月妥適，認事用法亦無違誤，日前維持。可上訴。

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