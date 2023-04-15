為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    做工的人不爽被欠薪2千烙人圍毆 工頭反擊砍傷他頭頸

    賴姓工頭被吳姓工人催討欠薪圍毆，賴男拿開山刀反擊傷人。（民眾提供）

    賴姓工頭被吳姓工人催討欠薪圍毆，賴男拿開山刀反擊傷人。（民眾提供）

    2023/04/15 11:07

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓工人不爽賴姓工頭欠他2千元薪水烙人圍毆賴男，賴男早收到風聲帶了把開山刀防身，但談判時被眾人打到受不了持刀反擊，吳頭頸部中刀送醫，賴男被檢方依殺人未遂罪起訴；高雄地院審理時，法官認為賴男沒有殺人犯意，改依傷害罪論處，加上賴男事後已與吳男和解，裁定本案公訴不受理。

    判決指出，吳姓男子和賴姓工頭有薪資糾紛，雙方相約談判前，吳男赴約時在臉書寫下「戰看看誰叫英雄！戰輸？我要你用跪用爬到我家......」、「我的人跟車在路上了！」、「要嘛打掉我！要嘛我打掉你！」賴男收到風聲得知吳男將對他不利，於是預藏一把開山刀赴會。

    去年10月27日深夜，雙方約在前鎮區復興三路與一心二路路口，吳男和3名友人到場後，對賴男展開圍攻，賴男被打趴在地，擔心再被打下去小命恐不保，於是掏出開山刀朝眾人揮砍，吳男頭頸部中刀，友人見他受傷紛紛停手，賴也沒再揮刀。

    雄檢偵辦時，檢方認為賴男預藏刀械赴約，且朝人體重要部位揮砍，幸吳男即時就醫挽回一命，偵結後依殺人未遂罪起訴；高雄地院審理時，賴男喊冤，稱當時他已喝醉，且被一群人圍毆，他為求自保才會拿出刀械反擊。

    法官勘驗 現場監視器時發現，賴男揮刀砍中吳男後，並沒有進一步再追砍，且他也不是雙方碰面時就掏出刀子傷人，加上雙方之前並無宿怨，僅因薪資問題發生衝突，因此認定他沒有殺人犯意；案發後，賴也賠了5萬元換取吳男諒解撤告，傷害罪屬告訴乃論罪，因此裁定本案公訴不受理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    工人不爽遭挑釁車站持水球隨意攻擊 無辜僑生頸部受傷
    2023/04/11 21:24

    工人不爽遭挑釁車站持水球隨意攻擊 無辜僑生頸部受傷
    闖教室刺傷女友脖還殃及她堂妹 醉男殺人未遂起訴、傷害罪判刑
    2023/04/08 11:05

    闖教室刺傷女友脖還殃及她堂妹 醉男殺人未遂起訴、傷害罪判刑

    普立茲克建築為水湳智慧城加冕 定調收藏價值
    騎士疑未禮讓行人被毆傷 男辯正當防衛被打臉判刑
    2023/04/02 15:23

    騎士疑未禮讓行人被毆傷 男辯正當防衛被打臉判刑
    地表最強「小王」！正牌男友上門 被砍斷拇指肌腱
    2015/11/27 16:20

    地表最強「小王」！正牌男友上門 被砍斷拇指肌腱
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播