做工的人不爽被欠薪2千烙人圍毆 工頭反擊砍傷他頭頸

賴姓工頭被吳姓工人催討欠薪圍毆，賴男拿開山刀反擊傷人。（民眾提供）

2023/04/15 11:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓工人不爽賴姓工頭欠他2千元薪水烙人圍毆賴男，賴男早收到風聲帶了把開山刀防身，但談判時被眾人打到受不了持刀反擊，吳頭頸部中刀送醫，賴男被檢方依殺人未遂罪起訴；高雄地院審理時，法官認為賴男沒有殺人犯意，改依傷害罪論處，加上賴男事後已與吳男和解，裁定本案公訴不受理。

判決指出，吳姓男子和賴姓工頭有薪資糾紛，雙方相約談判前，吳男赴約時在臉書寫下「戰看看誰叫英雄！戰輸？我要你用跪用爬到我家......」、「我的人跟車在路上了！」、「要嘛打掉我！要嘛我打掉你！」賴男收到風聲得知吳男將對他不利，於是預藏一把開山刀赴會。

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去年10月27日深夜，雙方約在前鎮區復興三路與一心二路路口，吳男和3名友人到場後，對賴男展開圍攻，賴男被打趴在地，擔心再被打下去小命恐不保，於是掏出開山刀朝眾人揮砍，吳男頭頸部中刀，友人見他受傷紛紛停手，賴也沒再揮刀。

雄檢偵辦時，檢方認為賴男預藏刀械赴約，且朝人體重要部位揮砍，幸吳男即時就醫挽回一命，偵結後依殺人未遂罪起訴；高雄地院審理時，賴男喊冤，稱當時他已喝醉，且被一群人圍毆，他為求自保才會拿出刀械反擊。

法官勘驗 現場監視器時發現，賴男揮刀砍中吳男後，並沒有進一步再追砍，且他也不是雙方碰面時就掏出刀子傷人，加上雙方之前並無宿怨，僅因薪資問題發生衝突，因此認定他沒有殺人犯意；案發後，賴也賠了5萬元換取吳男諒解撤告，傷害罪屬告訴乃論罪，因此裁定本案公訴不受理。

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