「支持大麻除罪化」團體今上凱道遊行 警調派緝毒犬現場待命

凱道今日有「支持大麻除罪化」遊行。（記者劉慶侯翻攝）

2023/04/15 09:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕綠色浪潮團體今日中午12時至晚間10時止，分兩階段在台北市凱達格蘭大道舉辦「支持大麻除罪化」集會遊行活動，台北市警中正一分局屆時除進行相關交通管制外，也將派出緝毒犬「隨行伺候」，以防有脫序違法事件發生。

警方表示，遊行範圍包括凱達格蘭大道北側6線車道，今日8時起管制車輛通行，供辦理單位搭設舞台、帳篷等硬體設備。至於後續開始集會活動，警方為因應車流狀況，凱道南側4線車道採取彈性調撥車道方式供車輛往來通行。

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另，今日下午4時20分至5時20分接續舉辦遊行活動，行經路線則為凱達格蘭大道北側6線車道暨人行道（集合後出發）→景福門圓環外環車道→（左轉直行）中山南路→（右轉）青島東路→（右轉）林森南路→（右轉）濟南路→（左轉）中山南路→（右轉） 凱達格蘭大道北側6線車道暨人行道集會。

北市警局表示， 依國際兩公約及大法官釋字第445號解釋，因綠色浪潮團體申請的活動訴求尚無明顯立即危險之事實，為保障民眾言論表達自由，警方才依法准予該團體集會遊行申請。

但是，警方指出，「大麻」目前仍屬政府所列管之二級毒品，打擊毒品犯罪及防制各級毒品，為警方執法首要目標，因此，中正一分局特別申請緝毒犬協勤，並規劃專責緝毒警力，若於集會遊行現場及周圍區域發現任何不法行為，定將依法究辦。

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