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    檢察官下班「探人生奧祕」遭高檢署打擾 桃園同僚爆料：他未結案量僅30件

    桃園地檢署一名檢察官，砲轟某高檢署檢察官下班後還來電，打擾他探索人生奧祕。（資料照）

    桃園地檢署一名檢察官，砲轟某高檢署檢察官下班後還來電，打擾他探索人生奧祕。（資料照）

    2023/04/14 22:13

    〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地檢署一名檢察官3月中砲轟某高檢署檢察官下班後還來電，打擾他探索人生奧祕，日前反遭同事爆料，指他在案件繁重的桃檢中，未結案僅30件（其他人平均未結約180件），超快手的書類品質禁得起檢驗嗎？是否曾想過遭荼毒的當事人？桃檢表示，品質牽涉個案，難遽予評價；當事人則未回應。

    該名檢察官3月中在只有檢察官公務內網能登入的法務部檢察官論壇中，抨擊高檢為了說明發回「相（驗屍）」案的理由，竟在他下班後（傍晚6、7時）兩度來電，打擾他探索人生奧祕，並用「男上加男」、「汁液型男」等隱含性的詞彙，揶揄對方沒有覬覦他的肉體，引發軒然大波。

    另一名檢察官不滿其言論，日前在論壇爆料，指該檢是未結案量僅30件的「超快手」，辦案能力在業界「有目共睹」，不知道他下班探索生命奧義之餘，是否曾擔心過自己卷宗、書類經得起外界檢視？是否曾經想起被他荼毒的同事、長官、院方及當事人？原本被他忽視，卻被前輩糾正出來的錯誤，是否甘心欣然接受？

    爆料還質疑，究竟是什麼樣的「相」案，值得高檢第二次發回？資深檢察官都知道，無他殺嫌疑的相案簽結送高檢，無須3分鐘便能完成相驗報告書，屬於日常中「小案中的小案」，高檢大多也不會刁難，這麼毫無舉足輕重的小案，到底要是什麼誇張的疏失，才會導致高檢署發回第二次？

    本報透過桃檢發言系統，詢問該名檢察官對於同僚的指控有何看法，發言系統表示該檢無回應；桃檢指出，檢察官偵辦案件均依刑事訴訟法等規定進行，該檢平日表現正常，品質部分，因涉及檢察官具體個案而異，尚難遽予評價。

    桃檢案量多且繁雜，是全國最艱困的地檢署，平均每位檢察官未結案件數約180件，該檢未結案僅30件若屬實，在桃檢幾乎可穩坐快手冠軍寶座。

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