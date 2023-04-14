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    彰化受刑人朱漢宗尿遁返家祭父 犯脫逃罪再判3個月

    彰化監獄受刑人朱漢宗自主監外作業時，翻越工廠矮牆逃回老家。（民眾提供）

    彰化監獄受刑人朱漢宗自主監外作業時，翻越工廠矮牆逃回老家。（民眾提供）

    2023/04/14 20:51

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化監獄受刑人朱漢宗，3月13日利用「自主監外作業」時藉「尿遁」脫逃，並搭乘公車返回永靖鄉老家躲藏，但脫逃才23小時就被逮捕歸案，朱男被捕時供稱，為了返家祭拜亡父才脫逃。彰化地院簡易判決，依脫逃罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。

    判決指出，朱男（29歲）是彰化監獄受刑人，於服刑期間，經監獄指派得自主監外工作，朱男卻於3月13日上午9點許，在監外工作時因情緒問題萌生脫逃之意，利用在上廁所機會離開工作區域，並自廠區翻牆逃逸。

    朱男逃逸後回到永靖鄉老家，接著返回親人住處藏匿，檢方獲報後立即啟動人犯脫逃通緝處理流程，並於13日下午1點40分發布通緝，14日上午10時朱男在永靖老家附近被發現蹤跡，朱一度趁隙逃逸，警方則對朱溫情喊話，「阿宗、阿宗，我買飯給你吃啦，你老實人，我們不會對你怎麼樣！」朱才放棄掙扎，平靜就逮。

    法官審理，認為朱漢宗身為受刑人，卻未能珍惜至監外作業機會，擅自離開廠區返家，妨害國家公權力行使，所為實屬不該；但念及犯後尚能坦承犯行，態度尚可，依脫逃罪判處3月有期徒刑。

    受刑人朱漢宗利用自主監外作業逃脫，警方23小時內將他逮捕歸案。（民眾提供）

    受刑人朱漢宗利用自主監外作業逃脫，警方23小時內將他逮捕歸案。（民眾提供）

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