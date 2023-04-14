檢察長入圍名單出爐 這12人將爭6職缺

法務部常務次長林錦村有機會接掌二審或六都地檢署檢察長。（資料照）

2023/04/14 16:24

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會14日開會討論今年的檢察長入圍名單，8名官派委員尊重另外9名民選委員所提出的12人建議名單，如擬通過，名單將送法務部長蔡清祥勾選，從中遴定6人新任檢察長，送交21日的檢審會追認通過。

法務部今年開出6個檢察長職缺，負責提名的檢審會提出2倍缺額、即12人入圍，供部長從中圈選遴定6人。9位民選委員依例於提名會議的前一天即13日召開會前會，自行投票選出12人建議名單，再送交14日的正式會議討論，由於民選委員人數過半，其餘8名委員均尊重這份名單，如擬通過，將送蔡清祥遴定6人出任，名單再交21日的檢審會追認通過。

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檢審會正式提名12人入圍名單如下：

1、林慶宗。法務部行政執行署署長。26期

2、林錦村。法務部常務次長。28期

3、王文德。法務部綜合規劃司司長。30期

4、顏迺偉。法務部主任秘書。33期

5、汪南均。法務部國際及兩岸法律司副司長。33期

6、吳慧蘭。臺灣高等檢察署檢察官。33期

7、曾昭愷。臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官派兼司法院政風處處長。34期

8、柯宜汾。法務部司法官學院教務組長。36期

9、陳佳秀。法務部保護司副司長。37期

10、林漢強。臺灣臺北地方檢察署檢察官派駐廉政署視察室主任。38期

11、謝謂誠。臺灣臺中地方檢察署檢察官。38期

12、周士榆。臺灣臺北地方檢察署檢察官借調國家安全局政風處處長。39期

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