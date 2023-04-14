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    養護中心女外勞疑私下產子棄嬰 白沙警分局及時救援送醫

    女外勞私下產子欲棄嬰，所幸工作人員機警攔下，現場拉起封鎖線。（白沙警分局提供）

    女外勞私下產子欲棄嬰，所幸工作人員機警攔下，現場拉起封鎖線。（白沙警分局提供）

    2023/04/14 14:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳出外籍女性看護疑似私下產子，竟萌生自行處裡棄置念頭，所幸同中心工作人員機警趨前查看，赫然發現甫出生嬰兒，緊急向轄區白沙警分局報案，由警方協助送往三總澎湖分院加護病房搶救，希望能救回寶貴的小生命。

    白沙警分局調查指出，講美派出所14日上午8時50分許接獲通報，位於白沙鄉某養護中心雇用的印尼籍女性移工，疑似自行生產，立即前往了解並詢問相關人員。據悉，印尼籍女性移工於今日早上7時45分許，手拿一包不尋常物品，被同中心的李姓女工作人員發現，經查看內有一名甫出生的嬰兒，隨即呼叫中心內另名護理師前來協助。

    由於嬰兒剛出生，顯得相當虛弱，護理師先將嬰兒以毛巾包裹並做緊急處置後，俟救護車到場後，將印尼女性移工與嬰兒一同送往三總澎湖分院救護。嬰兒目前於加護病房觀察，女性移工則由勞工局人員陪伴住院療養中，並了解相關案情。

    白沙警分局接獲通報後，立即封鎖現場，派遣員警、偵查隊及通知鑑識單位到場採證，並通報警察局外事科。由於澎湖外勞來源多以印尼為主，許多印尼外勞都會在空閒時間相聚，男女之間傳出感情事情時有所聞，但為何私下產子又興起拋棄念頭，仍待相關單位調查後釐清。

    女性印尼外勞，在白沙某養護中心工作。（白沙警分局提供）

    女性印尼外勞，在白沙某養護中心工作。（白沙警分局提供）

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