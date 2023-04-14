假冒「台新證券App」詐欺 20人受騙失金2500萬元

警方從今年1至3月，陸續搜索水房並逮捕嫌犯18人（不含去年逮捕的3人）。（警方提供）

2023/04/14 11:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局於去年8月間，發現詐欺集團旗下的「水房」（提款洗錢的集團），大肆散發投資獲利高的簡訊，被害人洽商時，騙徒假冒台新銀行專員，慫恿下載假的「台新證券App」，已20人受騙失金2500萬元，刑事警局電信偵查大隊第二隊，逮捕三條詐欺通緝罪名的曹姓主嫌與共犯21人，曹男入獄執行，其餘以30萬元不等交保。

刑事局電偵大隊第二隊指出，曹男等人於去年7月左右，先是透過iMessage發送假投資訊息，騙徒引導被害人加入LINE的「投資群組」，裡面有自稱老師、投資客的騙徒唱雙簧，自吹自擂獲利豐厚，再誘騙被害人下載假的「台新證券App」。

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被害人下載之後，依指示把投資的錢，匯入指定的帳戶（人頭帳戶），在「台新證券App」的個人帳戶中，見到自己的投資匯款金額，且獲利不斷攀升，被害人也就不斷加碼，不過，這些本金與獲利，都是「看得到、領不到」，被害人想獲利出場，騙徒卻是「已讀不回」，這些投資款項與龐大獲利，全都是領不到的「帳面數字」。

刑事局電偵大隊第二隊與新北市、台中市警方組成的專案小組，去年12月先查獲轉帳「水房」幹部陳男等3人，溯源確認上游轉帳水房是由三條詐欺通緝的曹男主持，曹男經營詐欺轉帳水房牟利，為躲避查緝，在中市郊區租賃透天別墅且足不出戶，由貼身小弟購餐飲與採買日常用品，此集團成員還以奧迪、野馬等知名跑車代步。

專案小組於今年1至3月，陸續於台中逮捕曹男等4人，另外報請新北地方檢察署檢察官偵辦後，又於台北市及新北市查獲收簿、車手集團主嫌鄭男等14人到案，依涉嫌「洗錢防制法」、刑法的詐欺罪移送台中、新北地方檢察署偵辦，其中，洗錢水房主嫌曹男入監執行，其餘30萬元不等金額交保，警方統計去年8月至10月間，共20人受害，金額合計2500萬元，警方並針對金流調查中。

對於假冒「台新證券App」詐欺一案，警方共逮捕21人。（警方提供）

警方查扣的野馬跑車（左）與奧迪名車（右）。（警方提供）

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