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    數位犯罪軌跡都會留下跡證 林建隆：一銀盜領、館長槍擊案獲突破

    警政署資訊室主任林建隆接受專訪，針對當前猖獗的科技犯罪現況與因應進行說明，還提及警界資安人才的出走潮問題。（記者于安亭攝）

    警政署資訊室主任林建隆接受專訪，針對當前猖獗的科技犯罪現況與因應進行說明，還提及警界資安人才的出走潮問題。（記者于安亭攝）

    2023/04/14 10:20

    〔記者邱俊福／台北報導〕當前民眾生活的數位化、網路化，加劇科技犯罪的嚴重性，警政署資訊室主任林建隆專訪時強調，使用數位軌跡時，都會留下一些跡證，所以警方過去在科技辦案上，也有許多成功案例，譬如2016年轟動一時的第一銀行盜領案，以及館長槍擊案，辦案人員都有從手機的數位鑑識中，獲得相關重要事證，讓案情得以有所突破。

    林建隆表示，2016年的第一銀行盜領案，警方第一時間透過監視器將3名車手逮捕，後續又在車手的手機鑑識中，取得一個重要的情資，查知其中一名車手跟海外的一名共犯，聯絡如何把提領出來的7000多萬換成比特幣。

    隨後，警方將該情資交給歐洲刑警組織以及西班牙警方合作，俄羅斯的主嫌丹尼斯因此在西班牙落網，這可以說科技進步同時，警方同樣也有進步，可從很多數位跡證當中，找到一些犯罪的重要事證。

    林建隆表示，館長槍擊案，當初的槍手犯案後，立刻到派出所投案，辦案人員經利用手機鑑識的技術跟設備，順利破解槍手的手機，其中發現一些關鍵事證，即槍手加入館長健身房之前，就把一位律師的電話加入他的通訊錄，之後跟健身房產生糾紛，後續則發生槍擊案。

    由此可知，槍手加入健身房之前，就加入該律師當成他的聯絡人，且案發後拚命聯繫這位律師，顯示加入律師當成他的聯絡人，跟後面的槍擊案其實是有所關聯性，也就代表是預謀犯案，且背後可能還有人主使，隨後這些取得的手機鑑識資料，皆交由專案小組去做後續的偵辦。

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