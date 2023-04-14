推動科技偵查通識化 警署：依職務不同程度提升偵查能量

警政署資訊室主任林建隆接受專訪，針對當前猖獗的科技犯罪現況與因應進行說明，還提及警界資安人才的出走潮問題。（記者于安亭攝）

2023/04/14 10:10

〔記者邱俊福／台北報導〕科技犯罪的手法日新月異，衍生資安事件、駭客攻擊與詐騙等治安問題的挑戰，警政署資訊室主任林建隆接受本報《官我什麼事》節目專訪時強調，駭客從過去炫耀技術，轉型為結合犯罪集團牟利，已不只是資安問題，倘若攻擊政府機關及關鍵基礎設施，更是國安問題，因此正積極推動科技偵查通識化，讓所有員警皆有基本認知，且依據職務擁有不同程度的偵查能量，同時也希望能透過取得一些國際認證跟國際接軌，學習到更多的科技偵查知識，運用於打擊犯罪。

林建隆表示，以往科技偵查，因只有少部分員警具有技術背景，僅專注在科技偵查隊的人員身上，但發現，派出所員警如不懂虛擬貨幣、電子商務、電子支付等等相關知識，如何受理這類報案，又怎能進行後續的偵查作為。

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因此，警政署這幾年積極推動科技偵查的通識化，也就是讓所有警察都能對於虛擬貨幣等等具有有一定的知識，且把相關的科技偵查訓練課程分成基礎、初階、中階與高階四個階段，讓不同的職務，應該通過相對應的階段訓練課程。

正如，派出所員警擁有基礎科技偵查知識，刑事人員需有一些初階的科技偵查能量，中階為科技偵查隊，或者刑事局電腦犯罪專責隊偵九大隊，則需有偵辦駭客入侵與新興科技犯罪的技術能力等等。

林建隆說，課程內容分成六個面向，包含網路資安、數位鑑識、現場蒐證、通訊監察、警用系統的應用，以及資料分析，因學習的所有這些知識，最終希望透過資料分析方式，產出對偵查有用的情資，這就是在科技偵查推動的一個策略與方式。

至於面對警察資訊、資安人員被企業挖角的出走潮，林建隆認為，須從兩個面向思考因應，第一就是升遷管道及職涯規劃，給予比較好的發展方向，這部分警政署已著手規劃中，第二是薪資的加給，可透過專業加給方式，給予較好待遇，讓這些優秀人才，願意留在警察工作領域繼續打拚。

警政署資訊室主任林建隆接受專訪，針對當前猖獗的科技犯罪現況與因應進行說明，還提及警界資安人才的出走潮問題。（記者于安亭攝）

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