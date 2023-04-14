誰是下一任檢察長？12位初選名單出爐

行政執行署署長林慶宗任內表現亮眼，替國家追討欠款金額破6000億元，獲民選檢審委員提名。（資料照）

2023/04/14 06:04

首次上稿 04-13 22:12

更新時間 04-14 06:04

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部公告今年共開出6個檢察長職缺，負責提名的檢察官人事審議委員會列出12位入圍人選，依照慣例，其中過半的9位民選檢審委員（由全國檢察官投票產出的代表）於13日召開會前會，自行選出12位建議名單，經過7個半小時的投票，結果終於出爐，候選人的司法官學院結業期別從26期39期不等。

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9位民選委員公告，13日下午2時起召開檢審會會前會，擬自有意願遴任檢察長的21位候選人中，推薦6名檢察長缺額的二倍人選共12位，經10輪討論及表決後，決定14日向正式檢審會（17名委員）推薦入圍名單。

由於民選委員人數比例超過檢審會二分之一，其餘8名官派委員通常會尊重民選委員的建議名單，14日開會若如擬通過，這份名單將送法務部長蔡清祥從中遴定6人出任，最終結果定21日公布。民選委員建議12人名單如下：

1、林慶宗。法務部行政執行署署長。26期

2、林錦村。法務部常務次長。28期

3、王文德。法務部綜合規劃司司長。30期

4、顏迺偉。法務部主任秘書。33期

5、汪南均。法務部國際及兩岸法律司副司長。33期

6、吳慧蘭。臺灣高等檢察署檢察官。33期

7、曾昭愷。臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官派兼司法院政風處處長。34期

8、柯宜汾。法務部司法官學院教務組長。36期

9、陳佳秀。法務部保護司副司長。37期

10、林漢強。臺灣臺北地方檢察署檢察官派駐廉政署視察室主任。38期

11、謝謂誠。臺灣臺中地方檢察署檢察官。38期

12、周士榆。臺灣臺北地方檢察署檢察官借調國家安全局政風處處長。39期

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