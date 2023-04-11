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    又是未保持安全距離釀禍 國1五楊高架北上桃園路段7車連環撞

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    2023/04/11 10:08

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，今天上午7點39分發生7車追撞事故，多輛事故車車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷，駕駛自行排除後到國道分隊處理，警方初步調查，駕駛酒測值皆為0，事故疑因未保持行車安全距離釀禍，確切原因仍待調查。

    事故現場佔據高乘載及內側車道，正逢上班車流尖峰時刻，一度造成車流回堵，事故於8點07分排除，國道警方表示，國道事故最常見的肇事原因就是未保持安全距離，可處罰3000至6000元，若因肇事致人重傷或死亡，也可吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人遵守交通安全規則，依速限行車並保持安全距離，隨時注意前方動態，確保行車安全。

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北上43.9公里處、桃園路段，上午7點39分發生7車追撞事故，車頭、側身分別凹損，所幸沒有人員受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

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