澎湖消防局獲贈救護車 配置七美守護離島居民

台北市民謝偉通〈右〉致贈澎湖縣政府消防局救護車，縣長陳光復回贈模型珍藏。（記者劉禹慶攝）

2023/04/10 18:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因參加惠民醫院重建工程募款，與澎湖結緣的台北市民謝偉通，今日斥資260萬元捐贈澎湖縣政府消防局一般型救護車1輛，未來將配置於七美分隊服勤，對於提升七美鄉「到院前」緊急救護品質，助益良多。

澎湖縣政府消防局指出，到院前緊急救護，是防杜病患病情惡化的關鍵，消防局統計去執行緊急救護案件，共計出勤4854次，送醫次數4400次，送醫人數4655人次，其中到院前心肺功能停止（OHCA）傷病患人數103人，急救成功人數22人，急救成功率為21.35％，救護服務品質顯著逐年提升。

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謝偉通表示，澎湖縣民風純樸，人心良善，是個宜居的好地方，但因為二、三級離島散布，交通環境較為不便，緊急醫療救護資源亦相對缺乏，七美鄉全島總面積約6.99平方公里，面積為澎湖群島第五大島，人口數約3909人，為因應緊急醫療後送需求，仍須有配備精良的救護車服務民眾。

澎湖縣政府消防局近年來積極爭取民間企業及善心人士奧援，期能精實汰換老舊車輛、裝備，以全面提升救災救護效能。今年已受理捐贈一般型救護車4輛、小型幫浦消防車1輛、自動心肺復甦機2台、12導程心電圖機2具、消防衣帽鞋12套及救命器30具，總價值近新臺幣1600萬元。澎湖縣長陳光復、議員張仁和、消防局長許文光及文化局長洪棟霖等人都到場觀禮。

離島鄉七美獲贈救護車，增加救護能力。（記者劉禹慶攝）

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