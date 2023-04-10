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    涉槍殺「囡仔昌」乾外甥丟包亡 2惡煞收押禁見

    涉槍殺徐姓男子後丟包醫院導致徐男身亡的兩名林姓男嫌犯（前、後中者），十日下午被台南地院裁定收押禁見。（資料照，記者王俊忠攝）

    涉槍殺徐姓男子後丟包醫院導致徐男身亡的兩名林姓男嫌犯（前、後中者），十日下午被台南地院裁定收押禁見。（資料照，記者王俊忠攝）

    2023/04/10 18:43

    〔記者王俊忠／台南報導〕4月8日凌晨2點半許，有多項前科的27歲徐姓男子遭到槍擊，被1輛黑色轎車載到安南醫院急診室門口丟包，醫護人員搶救後仍傷重不治。檢警在8日即逮到林姓主嫌等3名共犯，台南地院於今天下午裁定兩名林姓惡煞都收押禁見。

    據了解，徐男疑會打著日前車禍身亡的台南角頭「囡仔昌」劉子賢名號對外嗆聲，（自稱劉是其舅舅，實際無血緣關係），還為了支援打架事與有舊識關係的林嫌在網路嗆要找林的家人，林指忍無可忍才約徐男談判，釀成槍殺悲劇。

    28歲林姓主嫌向22歲的周姓男子（檢方已於9日訊後諭知交保7萬元）借用黑色轎車，林嫌與22歲的林姓共犯兩人與徐男相約8日凌晨到台南永康區鹽行1處重劃區談判，雙方一言不合、爆發衝突，林姓主嫌涉掏出1把改造手槍對徐男連開數槍（警方在場尋獲5顆彈殼），其中1槍打中徐男左胸口，兩名林姓犯嫌再開車載徐男到安南醫院急診室門口將徐丟下車，醫護人員發現把人送進醫院搶救，可惜仍傷重不治。

    警方於案發後不久就掌握兩名林姓犯嫌涉案，8日晚間7點許，兩名林姓共犯帶犯案兇槍到警局投案。9日晚間由警方移送台南地檢署偵辦，檢方訊後認為兩名林姓被告涉犯殺人、槍砲罪嫌重大，且有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見。台南地院於10日下午裁定兩名被告均收押禁見。

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