癌男家計陷困又欠百餘萬稅款 執行官轉介還送愛心

行政執行署台南分署長吳祚延（左一）帶領同仁到陳家關懷罹癌的陳男並送上愛心。（行政執行署台南分署提供）

2023/04/10 18:18

〔記者王俊忠／台南報導〕原本經營工程行的44歲陳姓男子，滯欠營業稅及罰鍰、營利事業所得稅及綜合所得稅等，因逾期未繳納，被南區國稅局移送行政執行署台南分署強制執行，陳男還欠108萬7735元，但陳男罹患肺癌4期需照家人照料，家計陷入困境，台南分署得知由愛心社送上慰問金、生活物資，並轉介社福單位協助。

行政執行署台南分署表示，陳男目前是肺癌4期，生活無法自理，原本陳男夫妻都有工作，現在因要常跑醫院，陳妻與岳母輪流半天上班、另半天在家照顧陳男，家中僅依靠陳妻與岳母每月約各1萬元的微簿收入，陳家還有3名小孩分別就讀高中、國中與國小要扶養，家中經濟陷入困難。

請繼續往下閱讀...

執行人員得知後，除通報南市社會局並轉介慈善機構外，本於執行有愛、公益無礙，通知台南分署愛心社，今日由行政執行署台南分署長吳祚延親自到陳男家中表達關心之意，並代表愛心社致贈慰問金及愛心物資。

吳祚延表示，秉持「人饑己饑，人溺己溺」的精神，鼓勵執行同仁在執行業務的過程中，主動關懷生活陷入困境的弱勢義務人，並伸出援手，同時協助轉介社會局、慈善團體等合適的社福機構給予生活上資助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法