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    直播主迓媽祖演變兩派人馬街頭鬥毆 警鳴4槍制止7人送辦

    廟會變街頭鬥毆，7人遭移送法辦。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

    廟會變街頭鬥毆，7人遭移送法辦。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

    2023/04/10 17:13

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣永靖鄉胡姓網路直播主9日晚間參加地方廟會，兩派人馬只因打招呼，互看不順眼，雙方打成一團，警方獲報趕抵現場，對空鳴槍4槍，才將眾人制伏，總共有7人被依傷害、妨害秩序及聚眾等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    警方調查，發生衝突的地點在永靖鄉崙美村慈聖宮，時間約晚間7點，當時正舉行媽祖遶境活動，胡姓直播主的友人邱男（35歲）與素有嫌隙的劉男狹路相逢，邱男主動「打招呼」，但對方覺得邱男打招呼的方式「很唱秋（台語，意為叫囂、挑釁之意）」，2人互看不順眼就大打出手，劉男先對邱男出手打2拳，邱的黑衣同伴立即一擁而上，對劉男一陣痛毆。

    員林警分局偵查隊副隊長吳建明說，警方迅速啟動快打部隊到場，逮捕邱男及胡姓直播主等6名涉案男子，當時場面相當混亂，黑衣人持棍棒齊揮，劉男被打得全身多處瘀傷，員警也對空鳴槍4槍才控制住場面。

    劉男在警方介入後趁隙逃跑，他不知胡姓直播主等人已被帶到警局，晚間8點「撂」更多人到胡姓直播主住處大聲叫囂「出來」，因沒有人回應，眾人對停在現場的4部雙B名車猛砸，隨後劉也被警方逮捕。此次鬥毆事件共有7人被送辦。

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