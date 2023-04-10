高檢署全面「打詐」！ 衍生人口販運案件數顯著下降

竹聯幫麒麟堂成員廖姓、黃姓2名蛇頭，將國人販運至柬埔寨牟利，被檢方依違反人口販運防制法起訴。圖為警方於機場勸導勿受騙場景。（資料照）

2023/04/10 13:53

〔記者錢利忠／台北報導〕電信網路詐欺犯罪愈來愈暴力化，高等檢察署為「打詐」，自去年6月開始嚴加查緝此類犯罪，截自今年3月為止，電信詐欺所涉境外人口販運案件，已從104案降為32案，被害人也從384人降為64人；且迄今自境外救回的國人累計442人，顯見案件數已呈顯著下降的趨勢。

高檢署指出，電信網路詐欺案件，衍生境外、境內人口販運案件，關於境外案件的部分，自去年9月的104案、被告219人、被害人384人，截至今年3月為止，降為32案、被告64人、被害人64人。

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所衍生境內人口販運案件，也從今年1月的40案、被告105人、被害人179人，降至3月的25案、被告98人、被害人93人。此外，迄今由檢警調及相關行政機關協助自境外救回的國人，已有442人。

高檢署表示，將督促檢警調持續擴大打擊面，強化數位鑑識，以查獲金流、人流及被害人拘禁地點為目標，積極溯源，遏止此類犯罪，並要求檢警調對該等案件應從嚴、速辦，依法聲請羈押，起訴時求處重刑。

關於涉及民眾財損最嚴重的網路投資詐騙犯罪，除著重於一般查緝及專案查緝外，高檢署分別於去年7月及今年2月間，指揮檢警調發動2波專案，查緝透過簡訊、Line、Telegram、Facebook、金融交易平台等投資詐騙犯罪，總計查獲70餘案，被告300餘人，不法所得達35億餘元。高檢署強調，將持續規畫「網路投資詐騙」專案查緝，並適時發布新聞，公布詐騙手法，提醒民眾，避免受騙。

查扣此類犯罪的不法所得，以及被害人財損填補，也是高檢署的重點工作，高檢署督導檢警調舉辦9次專案查緝，共扣得逾22億元不法所得，全面保障民眾生命及財產安全。

高檢署表示，電信網路詐騙犯罪是以網路、電信工具（電信門號、簡訊、黑莓卡）、金融帳戶（人頭帳戶、網路銀行、虛擬帳號、電子支付、第三方支付）及虛擬通貨，實施詐術及洗錢，因相關工具大多具有匿名性的特色，且多為跨境犯罪，造成檢警調查緝困難，只著重查緝面向，難以回復損害，如何由「來源端」阻斷電信網路詐欺犯罪，實為重要的防制策略，亦為行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」的緣由。

高檢署指出，已參加行政院成立的「新世代打詐策略」群組，隨時參與討論電信網路詐欺犯罪議題及策進作為，並與通訊傳播委員會、金融監督管理委員會及數位發展部，建立打詐聯繫窗口，邀集檢警調、行政主管機關及民間團體召開研商會議共20次，且積極參與各行政機關相關研商會議，共同討論具體可行的防制策略，凝聚打詐能量，司法、行政、公私部門全面合作，以達成遏阻電信網路詐欺犯罪的目的。

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