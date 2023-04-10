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    「etag扣款失敗」是假的！ 釣魚簡訊騙信用卡個資盜刷 12嫌起訴

    雲林檢警偵辦假基地台詐驗集團，查扣假基地台機器。（圖由雲林地檢署提供）

    雲林檢警偵辦假基地台詐驗集團，查扣假基地台機器。（圖由雲林地檢署提供）

    2023/04/10 13:51

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕以31歲郭姓男子為首的詐騙集團，從中國引進假基地台機器，並租用汽車在台北捷運站等人潮眾多地，大量發送「etag帳單自動扣款失敗」的釣魚簡訊，騙取民眾信用卡資訊及驗證碼後，至各大賣場盜刷，雲林檢警陸續逮捕郭嫌及11名盜刷手，偵查終結，今天將郭嫌等12人依加重詐欺得利等罪嫌起訴。

    有民眾信用卡遭盜刷向虎尾警分局報案，報請雲林地檢署檢察官黃薇潔指揮偵辦，專案小組擴大偵辦，去年11月陸續依法逮捕、拘提開車載有假基地台的郭姓主嫌及11名盜刷手，其中郭嫌等6人，因嫌疑重大且有逃亡、勾串證人之虞，經檢察官向法院聲請羈押獲准。

    雲林地檢署指出，郭嫌在去年8月初從中國地區引進假基地台機器，原計畫招攬在台友人測試假基地台，但招攬未成，郭嫌在8月底返台，租用汽車自己在9月底至10月間，開著載有假基地台的車子，在台北捷運站等人潮眾多地，大量發送「etag帳單自動扣款失敗」釣魚簡訊。

    被害民眾收到簡訊後，信以為真進入偽冒的「遠通電收」網頁後，輸入信用卡資料，郭嫌取得受害民眾的信用卡資訊及驗證碼，即把資料提供給黃嫌等多名盜刷手，前往各大賣場盜刷金飾、3C產品等物，總價約130多萬元。

    雲林檢方偵查終結，今天依涉犯組織犯罪防制條例、偽造準私文書、加重詐欺得利等罪嫌，將郭嫌及20歲黃姓男子等11名盜刷手提起公訴。

    雲林地檢署強調，釣魚簡訊猖獗，民眾不要隨便點選連結及填選相關個資，以免遭冒用。（圖由雲林地檢署提供）

    雲林地檢署強調，釣魚簡訊猖獗，民眾不要隨便點選連結及填選相關個資，以免遭冒用。（圖由雲林地檢署提供）

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