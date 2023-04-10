名模被報導「超狂背景」 網友歪樓酸「黑道」被起訴

湘Hsiang（中）去年參與倫敦時裝週服裝秀畫面。（資料照，伊林娛樂提供）

2023/04/10 12:52

〔記者錢利忠／台北報導〕身高179公分的23歲伊林名模Hsiang（湘），曾被媒體報導有「超狂背景」，其父為經營殯葬生意的台灣仁本董事長陳川原，未料，網友留言卻歪樓，還以她父親從事殯葬業，留言酸她是「黑道」、「死人錢好賺」等負面言語；台北地檢署認為劉姓網友無端指她是黑道二代，已損及她的名譽，今依誹謗罪將陳某起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

今年1月，某媒體以標題「新台灣之光！殯葬業仁本二代驚人近況曝 超狂背景遭起底」，報導Hsiang（湘）的家世背景，文中提及她是台灣仁本董事長的女兒，「原本在英國倫敦的中央聖馬丁學院念平面設計......這幾年征戰歐美模特兒界走秀......前途無量」。未料，該篇文章的留言卻歪樓。

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諸多網友留言除了聚焦在她的長相之外，還有人拿她父親從事殯葬業說嘴，自行衍生指她是「黑道」，事後有4名網友因留言內容偏激，被她提告；而其中有3名網友是因評論她的外貌，而吃上誹謗罪官司。

檢方考量每個人的審美觀不同，將評論她外貌的3名網友不起訴，不過，劉姓網友只因她父親是殯葬業，即無端指涉她是黑道二代，此舉已損害她的名譽，因此將陳某起訴。

有多名網友在該篇報導下方留言，因內容酸言酸語，吃上誹謗罪官司。（擷取自YAHOO新聞網頁）

有多名網友在該篇報導下方留言，因內容酸言酸語，吃上誹謗罪官司。（擷取自YAHOO新聞網頁）

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