為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    名模被報導「超狂背景」 網友歪樓酸「黑道」被起訴

    湘Hsiang（中）去年參與倫敦時裝週服裝秀畫面。（資料照，伊林娛樂提供）

    湘Hsiang（中）去年參與倫敦時裝週服裝秀畫面。（資料照，伊林娛樂提供）

    2023/04/10 12:52

    〔記者錢利忠／台北報導〕身高179公分的23歲伊林名模Hsiang（湘），曾被媒體報導有「超狂背景」，其父為經營殯葬生意的台灣仁本董事長陳川原，未料，網友留言卻歪樓，還以她父親從事殯葬業，留言酸她是「黑道」、「死人錢好賺」等負面言語；台北地檢署認為劉姓網友無端指她是黑道二代，已損及她的名譽，今依誹謗罪將陳某起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

    今年1月，某媒體以標題「新台灣之光！殯葬業仁本二代驚人近況曝 超狂背景遭起底」，報導Hsiang（湘）的家世背景，文中提及她是台灣仁本董事長的女兒，「原本在英國倫敦的中央聖馬丁學院念平面設計......這幾年征戰歐美模特兒界走秀......前途無量」。未料，該篇文章的留言卻歪樓。

    諸多網友留言除了聚焦在她的長相之外，還有人拿她父親從事殯葬業說嘴，自行衍生指她是「黑道」，事後有4名網友因留言內容偏激，被她提告；而其中有3名網友是因評論她的外貌，而吃上誹謗罪官司。

    檢方考量每個人的審美觀不同，將評論她外貌的3名網友不起訴，不過，劉姓網友只因她父親是殯葬業，即無端指涉她是黑道二代，此舉已損害她的名譽，因此將陳某起訴。

    有多名網友在該篇報導下方留言，因內容酸言酸語，吃上誹謗罪官司。（擷取自YAHOO新聞網頁）

    有多名網友在該篇報導下方留言，因內容酸言酸語，吃上誹謗罪官司。（擷取自YAHOO新聞網頁）

    有多名網友在該篇報導下方留言，因內容酸言酸語，吃上誹謗罪官司。（擷取自YAHOO新聞網頁）

    有多名網友在該篇報導下方留言，因內容酸言酸語，吃上誹謗罪官司。（擷取自YAHOO新聞網頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男在群組發文誣指「貪二代」 陳其邁開吉結果出爐
    2023/04/07 12:47

    男在群組發文誣指「貪二代」 陳其邁開吉結果出爐
    澳洲地方首長控ChatGPT內容不實 準備提誹謗訴訟
    2023/04/06 01:36

    澳洲地方首長控ChatGPT內容不實 準備提誹謗訴訟

    2023台新女子路跑 眾女力台北熱力齊跑
    網上罵人有無法律責任？ 司法院：恐觸犯公然侮辱、民事賠償
    2023/03/27 22:31

    網上罵人有無法律責任？ 司法院：恐觸犯公然侮辱、民事賠償
    曾稱「小偷都姓莫迪」 印度政治王朝傳人誹謗被判刑
    2023/03/23 23:22

    曾稱「小偷都姓莫迪」 印度政治王朝傳人誹謗被判刑

    麗盛南京 南京西路第一排 全新成屋
    發文誣指陳其邁貪污 男子被判刑
    2023/02/25 12:11

    發文誣指陳其邁貪污 男子被判刑
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播