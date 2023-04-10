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    撿屍性侵故佈疑陣「床上自拍」 合照表情詭異不獲採認

    到高雄聽演唱會的女子混酒狂飲泥醉，遭陳姓男性友人在下榻飯店性侵得逞。（情境照）

    到高雄聽演唱會的女子混酒狂飲泥醉，遭陳姓男性友人在下榻飯店性侵得逞。（情境照）

    2023/04/10 12:33

    〔記者蔡清華／高雄報導〕遠從北部南下高雄聽演唱會的女子「小文」（化名）混酒狂飲泥醉，遭陳姓男性友人在下榻飯店性侵，女子在昏睡中驚醒報警提告，陳男提出女子手機中有兩人躺在床上自拍合照，辯稱兩人是合意行為，經勘驗照片，陳男睜眼面帶微笑，女子則緊閉雙眼面無表情，法院不予採認，被依妨害性自主罪判陳男3年4月，民事判賠20餘萬元，可上訴。

    判決指出，2019年1月專程開車從北部南下聽演唱會的女子「小文」，入住高雄市一家飯店，演唱會後陳姓男友人主動與她連絡，怕她太勞累貼心要幫她把車開回北部，兩人相約見面，在高雄市逛夜市飲酒吃小吃到凌晨。

    已有醉意的小文回到飯店，又買酒續攤，前前後後喝了啤酒、威士忌、及紅酒多瓶由於混酒狂飲，致小文醉到不行，原本陳男向小文說，他會另開房間住入，沒想到陳男直接在房內對她性侵。小文在昏睡中驚醒，當下直接打電話報警，衣衫不整全身顫抖地在飯店走道等警察趕到協同驗傷提告，當時酒測值高達1.145mg/dL。

    陳男到案辯稱，他與小文是合意發生關係，提出兩人到高雄一同逛夜市，還以小文手機內一張房間床上自拍合照，反駁趁機性侵指控。

    法院勘驗小文手機圖庫，確實有一張兩人合照，照片中陳男睜眼面帶微笑，女子則緊閉雙眼面無表情，小文稱照片是陳男偷偷解鎖趁她昏睡時自拍，意圖故佈疑陣。

    法官認為該張照片確為案發前所拍，但不論是否為被告所偷拍，縱為原告事先同意與被告合拍，亦非等同同意與被告發生性行為，難作為有利被告之認定。刑事部份經上訴二審仍判陳男3年4月，民事部份原告求償250餘萬，橋頭地院判賠20萬9779元。均可上訴。

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