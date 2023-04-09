幼教師與人夫床戰湯屋，遭人妻求償百萬，新竹地院判賠45萬。（情境照）

2023/04/09 19:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕楊姓幼教老師愛上人夫，相約湯屋泡湯床戰，鄭姓人妻憤而求償百萬，新竹地院審理發現，鄭女在挽回先生過程中，經過不少波瀾，鄭女內心因此受到無比深刻傷痛，最後判楊女需賠償45萬元。

鄭女說，楊女蓄意破壞她的家庭，2年前雙方曾在法官面前達成和解，由楊女賠償她35萬元，她放棄提告，豈料楊女執迷不悟，一直當她老公的小三，屢屢踐踏其人格尊嚴、一犯再犯，不斷地加深她精神上痛苦，憤而求償100萬元。

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楊女則反嗆，鄭女提出的證據都是違法取得，不能作為證據使用，一切裸照、不雅照，均無證據能力，且鄭女先生的證詞實乃受到家人脅以「淨身出戶」壓力所致。

鄭女老公作證說，去年初去幼稚園附近載楊女，她是幼兒園老師，二人到竹縣尖石鄉湯屋，二人脫光光泡一間，在熱水裡聊天然後發生性行為，法官問他不怕楊女懷孕嗎？他說自己都快60歲了，應該不可能，且他跟楊女說：如果不跟她斷，會無家可歸、淨身出戶，婚姻破裂的結果就是這樣。

法官認為，擔任教職的楊女不顧善良風俗，干擾破壞他人夫妻婚姻磬石，情節已然非輕，為此鄭女與先生口角後發生肢體衝突，先生推了鄭女，兒子見狀則壓制父親，還有鄭女尚需出動大姑、二姑即先生的親姐姐出面，責備、敲醒丈夫後，方得挽回婚姻，經此波瀾，鄭女內心有著無比深刻傷痛，楊女破壞他人婚姻情節重大，最後判賠45萬元。

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